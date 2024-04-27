Как не сорваться на диете на сладкое и колбасу? 5 правил, чтобы худеть без стресса

В последнее время врачи часто критикуют диеты, особенно жесткие. Говорят, полезнее выбирать сбалансированное питание, но при этом ограничивать себя в избытке калорий. А вот начинать худеть резко — плохая затея.
По мнению акушера-гинеколога Екатерины Волковой, «входить» в похудение надо без стресса. Диета — вовсе не значит полный отказ от вкусной еды.
«Если ограничить себя во всем и сразу, вы будете срываться, нервничать, злиться. Откуда взяться мотивации и настроению, если удовольствия от нового образа жизни нет?» — объясняет специалист.
Екатерина Волкова отмечает, что для эффективного похудения важно наладить работу организма — к примеру, гормональные сбои могут мешать вам сбрасывать лишние кило, а также питаться разнообразно и вкусно. Тогда и такой большой тяги к тортам и колбасе не будет, а значит, будет меньше риск сорваться.
Пять правил против срыва
Как правильно худеть, чтобы не срываться на вкусности и не терять добытые большим трудом «минусы» на весах? Екатерина Волкова в своем телеграм-канале
Обязательно завтракайте. Это поможет снизить риск переедания сразу в пять раз. Если утром нет времени, готовьте вечером и берите с собой. Для завтрака подойдут овсянка с фруктами и орехами, бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром и индейкой, глазунья или ролл из лаваша.
Не ставьте себе запреты. Запретный плод, как известно, сладок. Ищите адекватные замены, а если уж очень хочется, к примеру, мороженое, съешьте не целое, а половинку.
Не бойтесь полезных жиров. Они необходимы для построения половых гормонов и кортизола. А еще они могут заменить сладкое. Если мозг хочет шоколадку — даем 30 г орехов и кусочек сыра, тогда он успокоится.
Пробуйте новое. Организму нужна питательная пища, а мозгу — вкусная. Сочетайте одно с другим. Например, курица + овощи + кисло-сладкий соус + кунжут или кабачок + сыр фета + тофу.
Не отказывайтесь полностью от сладкого. Если без него никак, резкий отказ точно приведет к срыву. Попробуйте яблочную пастилу без сахара (в 100 г — 276 ккал) или арахисовую пасту (в 100 г — 500 ккал).