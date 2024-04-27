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Как не сорваться на диете на сладкое и колбасу? 5 правил, чтобы худеть без стресса

Садиться на диету перед летом для многих стало уже доброй традицией. Женщинам хочется привести себя в порядок, прежде чем надевать шорты и купальник. Однако эксперты говорят: чем жестче диета, тем выше риск «отката» на весах.

27 апреля 2024
Как не сорваться на диете на сладкое и колбасу? 5 правил, чтобы худеть без стресса
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iStockphoto

В последнее время врачи часто критикуют диеты, особенно жесткие. Говорят, полезнее выбирать сбалансированное питание, но при этом ограничивать себя в избытке калорий. А вот начинать худеть резко — плохая затея.

По мнению акушера-гинеколога Екатерины Волковой, «входить» в похудение надо без стресса. Диета — вовсе не значит полный отказ от вкусной еды.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

«Если ограничить себя во всем и сразу, вы будете срываться, нервничать, злиться. Откуда взяться мотивации и настроению, если удовольствия от нового образа жизни нет?» — объясняет специалист.

Екатерина Волкова отмечает, что для эффективного похудения важно наладить работу организма — к примеру, гормональные сбои могут мешать вам сбрасывать лишние кило, а также питаться разнообразно и вкусно. Тогда и такой большой тяги к тортам и колбасе не будет, а значит, будет меньше риск сорваться.

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Пять правил против срыва

Как правильно худеть, чтобы не срываться на вкусности и не терять добытые большим трудом «минусы» на весах? Екатерина Волкова в своем телеграм-канале дала пять советов.

  1. Обязательно завтракайте. Это поможет снизить риск переедания сразу в пять раз. Если утром нет времени, готовьте вечером и берите с собой. Для завтрака подойдут овсянка с фруктами и орехами, бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром и индейкой, глазунья или ролл из лаваша.

  2. Не ставьте себе запреты. Запретный плод, как известно, сладок. Ищите адекватные замены, а если уж очень хочется, к примеру, мороженое, съешьте не целое, а половинку.

  3. Не бойтесь полезных жиров. Они необходимы для построения половых гормонов и кортизола. А еще они могут заменить сладкое. Если мозг хочет шоколадку — даем 30 г орехов и кусочек сыра, тогда он успокоится.

  4. Пробуйте новое. Организму нужна питательная пища, а мозгу — вкусная. Сочетайте одно с другим. Например, курица + овощи + кисло-сладкий соус + кунжут или кабачок + сыр фета + тофу.

  5. Не отказывайтесь полностью от сладкого. Если без него никак, резкий отказ точно приведет к срыву. Попробуйте яблочную пастилу без сахара (в 100 г — 276 ккал) или арахисовую пасту (в 100 г — 500 ккал).

Автор текста:Анастасия Романова
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