Как не сорваться на диете на сладкое и колбасу? 5 правил, чтобы худеть без стресса

Обязательно завтракайте. Это поможет снизить риск переедания сразу в пять раз. Если утром нет времени, готовьте вечером и берите с собой. Для завтрака подойдут овсянка с фруктами и орехами, бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром и индейкой, глазунья или ролл из лаваша.

Не ставьте себе запреты. Запретный плод, как известно, сладок. Ищите адекватные замены, а если уж очень хочется, к примеру, мороженое, съешьте не целое, а половинку.

Не бойтесь полезных жиров. Они необходимы для построения половых гормонов и кортизола. А еще они могут заменить сладкое. Если мозг хочет шоколадку — даем 30 г орехов и кусочек сыра, тогда он успокоится.

Пробуйте новое. Организму нужна питательная пища, а мозгу — вкусная. Сочетайте одно с другим. Например, курица + овощи + кисло-сладкий соус + кунжут или кабачок + сыр фета + тофу.