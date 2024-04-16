Что произойдет с организмом, если заменить натуральное мясо растительным

Котлеты из сои, бургер из тофу, колбаса из гороха — в наши дни можно наслаждаться вкусом мяса и при этом не переживать за животных (хотя истинные ценители стейков и шашлыков с этим явно не согласятся).
На первый взгляд кажется, что такая альтернатива гораздо полезнее для здоровья, тем более что чрезмерная любовь к мясному вредна для почек, а употребление жирных сортов мяса связывают с повышенным риском рака кишечника.
Но недавнее исследование показало: окончательно отказываться от животного белка не стоит.
Ученые из Сингапура решили проверить, как аналог мяса влияет на здоровье людей, склонных к развитию сахарного диабета. 82 добровольца разделили на две группы. В течение восьми недель одна группа питалась фиксированным количеством мяса животных, другая — его растительными аналогами.
Во время эксперимента у добровольцев измеряли артериальное давление, уровень холестерина, содержание глюкозы в крови, а также проводили тест на фруктозамин, который помогает выявить преддиабет на ранней стадии. Анализы включали и другие показатели — например, биомаркеры, связанные с белковым метаболизмом, и тест на высокочувствительный С-реактивный белок, индикатор воспалительных процессов.
Вопреки ожиданиям, диета с растительными заменителями мяса оказалась не полезнее, чем рацион мясоедов.
«Никаких существенных влияний на липидно-липопротеиновый профиль (уровень холестерина. — Прим. ред) отмечено не было. Однако оба диетических режима были связаны с более низким содержанием фруктозамина и более высоким уровнем HOMA-B (показатель клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку и высвобождение инсулина. — Прим. ред.)».
Более того, у добровольцев, которые питались животным мясом, нормализовалось давление и уровень глюкозы в крови. Растительное мясо такого эффекта не показало. Возможно, потому, что в заменителях значительно меньше белка и повышенное содержание углеводов — крахмала, волокон и метилцеллюлозы, которые добавляют в продукцию в качестве загустителей.
Кроме того, более ранние исследования показали, что белки из заменителей мяса усваиваются организмом хуже, чем животные белки.
«При сравнении растительных аналогов с продуктами животного происхождения отмечены огромные различия в профилях макро- и микроэлементов. В мясной группе наблюдалось более высокое содержание белка в рационе, а с точки зрения микроэлементов в растительной группе было выше содержание натрия, калия и кальция», — говорят исследователи.
Ученые приходят к выводу: включение растительных аналогов мяса в рацион может повлиять на потребление питательных веществ и потенциально поставить под угрозу контроль гликемии.