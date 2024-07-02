Врачи раскрыли популярный летний аксессуар, который способен стать причиной рака

Так, «Доктор Питер» рассказывал о 73-летней пациентке из Московской области, которая из-за солнца полностью ослепла на один глаз, а на втором зрения осталось всего на 10%. Оказалось, что у женщины травматическая катаракта — патология, при которой мутнеет хрусталик глаза. И появляется такая катаракта в том числе из-за ультрафиолетовых лучей.