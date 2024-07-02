Врачи раскрыли популярный летний аксессуар, который способен стать причиной рака

Давайте признаемся: нам куда важнее, как смотрятся солнцезащитные очки, а не как они защищают от ультрафиолетового излучения. И конечно, для многих решающим фактором является цена. Поэтому соблазн купить красивую, но дешевую подделку очень велик.
Но врачи предупреждают: сэкономите сейчас — потратитесь позже, на лечение.
Как солнцезащитные очки влияют на зрение
Некачественные солнцезащитные очки, которые пропускают ультрафиолетовые лучи, могут привести к онкологическим заболеваниям.
«Рак век, включая базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак, связан с воздействием ультрафиолета. При этом связи между воздействием ультрафиолета и другими типами рака глаз не установлено», —
Конечно, от одного «выхода в свет» ничего не случится, но если носить такие очки постоянно, риски глазных болезней резко повышаются.
Ультрафиолет может стать причиной пингвекулы. Это доброкачественное новообразование в виде белково-жирового отложения в белой части глаза. Другое последствие солнечных лучей — птеригиум, когда поверхность роговицы глаза зарастает тканями конъюнктивы.
Кроме того, из-за длительного воздействия УФ-лучей сильно портится зрение и образуется катаракта.
Так, «Доктор Питер» рассказывал о 73-летней пациентке из Московской области, которая из-за солнца полностью ослепла на один глаз, а на втором зрения осталось всего на 10%. Оказалось, что у женщины травматическая катаракта — патология, при которой мутнеет хрусталик глаза. И появляется такая катаракта в том числе из-за ультрафиолетовых лучей.
Как выбрать солнцезащитные очки
Качественные солнцезащитные очки имеют маркировку «UV400», которая может быть нанесена на оправу, упаковку или этикетку. Это значит, что такие очки способны защитить глаза от УФ-лучей длиной в 400 нанометров.
Правда, некоторые модели могут иметь поддельную маркировку. Поэтому обязательно смотрите на качество самой маркировки, как она наклеена. Кстати, во многих магазинах оптики есть фотометр — устройство, которое измеряет степень защиты линз от ультрафиолетового излучения.
Кроме того, проверенная продукция будет иметь сертификат. И хотя в России солнцезащитные очки не подлежат обязательной сертификации, производители и импортеры могут пройти добровольное подтверждение качества.
Не стоит отказываться от солнцезащитных очков и во время загара. Не думайте, что прикрыв глаза, вы оградите их от ультрафиолета.
«Солнечные лучи легко проникают через неплотно сомкнутые веки, нанося вред глазам. Поэтому предпочтите использование панамок, очков или иных приспособлений для зашиты от солнца. Ровный загар не стоит тех жертв, которые вы приносите», — говорит офтальмолог Борис Бондарев.