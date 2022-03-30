Эксперты британской службы здравоохранения назвали зуд века симптомом редкой формы рака

Злокачественные новообразования могут появиться на любой части тела и глаза — не исключение. Опухоли век не считают распространенной патологией. Так, если смотреть на медицинскую классификацию, то опухоли на глазах могут быть как доброкачественными, так и злокачественными, однако у таких новообразований редко появляются отдаленные метастазы.
Одна из известных агрессивных форм рака — это меланома глаза. Она возникает из-за аномального роста клеток, пишет британское издание
Однако заподозрить меланому на ранних стадиях не так-то просто. Один из симптомов, который может указать на коварное заболевание — сильный зуд век, говорят эксперты NHS, британской национальной службы здравоохранения. Так, описан клинический случай, который совсем недавно произошел с 47-летней женщиной. Британка обратилась к офтальмологом с жалобами на постоянно зудящие веки. Медики осмотрели женщину и обнаружили небольшой нарост на внутренней части века. Затем они увидели пигментацию темного цвета на глазном яблоке. Опасный диагноз подтвердился: у женщины была меланома.
Какие еще могут быть симптомы
перед глазами стали появляться вспышки, световые «змейки»;
зрение стало словно затуманенное;
на глазном яблоке появилось темное пятно;
один глаз стал визуально больше другого;
на веке появилась припухлость, которая может проходить и появляться вновь;
в глазу может появиться боль, неприятные ощущения.
Меланому века можно прооперировать, если она не сильно крупного размера. Если же новообразование больше 15 миллиметров, то медики применяют лучевую терапию. Прогноз зависит от толщины новообразования. Так, если узел крупнее 1,5 см, справиться с болезнью могут только 50% пациентов.
Меланома на коже
Большинству слово «меланома» знакомо как определение злокачественной опухоли кожи, которую можно заподозрить по изменению родинок на теле. Меланома очень коварна: она может долго «скрываться» или же вы просто не обратите внимания на свои изменившиеся родинки, а потом болезнь начинает стремительно захватывать организм. Разбираемся, какие симптомы могут указать на опасное заболевание.