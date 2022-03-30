Эксперты британской службы здравоохранения назвали зуд века симптомом редкой формы рака

Злокачественные новообразования могут появиться на любой части тела и глаза — не исключение. Опухоли век не считают распространенной патологией. Так, если смотреть на медицинскую классификацию, то опухоли на глазах могут быть как доброкачественными, так и злокачественными, однако у таких новообразований редко появляются отдаленные метастазы.

Одна из известных агрессивных форм рака — это меланома глаза. Она возникает из-за аномального роста клеток, пишет британское издание Express. Считается самой злокачественной опухолью века, но диагностируется нечасто. Чаще всего меланома локализуется в области нижнего века, может быть как с внешней, так и с внутренней стороны. Новообразование выглядит как плоское пятно с неровными расплывчатыми контурами, реже — как узел, который иногда может кровоточить. На глазном яблоке появляется пятно, которое может быть желтого, сероватого, коричневого или даже черного цвета.