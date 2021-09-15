Врачи рекомендуют в обязательном порядке удалять родинки, которые вы травмировали или с большой вероятностью можете травмировать, например, при эпиляции. Предполагается, что такие родинки могут переродиться в рак. А какие еще травмы способны спровоцировать онкологию? Есть ли на теле особенные места, где чаще всего появляются меланомы? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-онколог, руководитель Онкологического центра «СМ-Клиника» в Текстильщиках Александр Серяков.
Александр Серяков
Онкология
Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор
Начать хочется с того, что рак кожи — это не только и не столько меланома. При таком диагнозе в 80 процентов случаев речь идет о базально-клеточном раке, который почти не метастазирует, так что шансы на полное выздоровление довольно высокие. А меланома — самый агрессивный рак кожи с самыми плохими прогнозами. К счастью, на нее приходится всего 4 процента случаев, но и это много. Вот почему так важно знать о факторах риска и способах защиты, уметь проводить самодиагностику и не бояться идти к врачу, если вы видите какие-то изменения.
Меланома развивается в меланоцитах — клетках, которые придают коже цвет, и может появиться в любой области. Причем не только на коже, но также в глазах и на слизистых (полости рта, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей или влагалища). По статистике же, чаще всего меланомы появляются на спине у мужчин и на ногах у женщин, реже всего — на ягодицах и коже головы, которые обычно хорошо спрятаны от УФ-лучей. Но в целом специалисты отмечают, что каких-то особенно привлекательных для меланомы, как и полностью защищенных от нее, мест на теле нет.
Не существует какой-то одной причины, по которой возникает меланома, так что врачи предпочитают говорить о совокупности факторов. Среди них:
генетическая предрасположенность. Наличие близких родственников с меланомой или раком кожи;
чрезмерное воздействие солнца. Жизнь в солнечном регионе, работа летом на открытом воздухе, солярии и так далее;
солнечные ожоги, особенно часто повторяющиеся;
большое количество родинок на теле;
ослабленная иммунная система.
Травмирования кожи — после эпиляции, из-за украшений, одежды и чего угодно еще, за исключением солнечного ожога, — среди причин нет. Длительное воспаление или серьезную травму кожных покровов иногда называют одним из факторов риска базально-клеточного рака кожи, но не меланомы, отмечая, впрочем, что этот риск, в сравнении с солнцем, генетикой и возрастом, очень небольшой.
Меланома с большей вероятностью возникнет в той локации, которая плохо защищена или вообще не защищена от воздействия солнца.
И здесь мы говорим не только про одежду, но и про использование солнцезащитного крема, особенно в летние месяцы. И с большей же вероятностью она будет диагностирована у человека, у которого к этому добавляются другие факторы риска из перечисленных выше.
Получается, что зоны на теле, требующие повышенного внимания — те, на которые чаще воздействуют солнечные лучи. Но если у вас много родинок или вы попадаете в группу риска, важно регулярно осматривать свое тело на предмет появления новых родинок или изменения старых, чтобы ничего не пропустить. Напомню, что для определения потенциально опасной родинки существует простая аббревиатура АКОРД:
Асимметрия,
Края неровные,
Окраска неоднородная,
Размер больше 6 мм,
Динамика — родинка меняется.
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