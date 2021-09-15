Начать хочется с того, что рак кожи — это не только и не столько меланома. При таком диагнозе в 80 процентов случаев речь идет о базально-клеточном раке, который почти не метастазирует, так что шансы на полное выздоровление довольно высокие. А меланома — самый агрессивный рак кожи с самыми плохими прогнозами. К счастью, на нее приходится всего 4 процента случаев, но и это много. Вот почему так важно знать о факторах риска и способах защиты, уметь проводить самодиагностику и не бояться идти к врачу, если вы видите какие-то изменения.

Меланома развивается в меланоцитах — клетках, которые придают коже цвет, и может появиться в любой области. Причем не только на коже, но также в глазах и на слизистых (полости рта, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей или влагалища). По статистике же, чаще всего меланомы появляются на спине у мужчин и на ногах у женщин, реже всего — на ягодицах и коже головы, которые обычно хорошо спрятаны от УФ-лучей. Но в целом специалисты отмечают, что каких-то особенно привлекательных для меланомы, как и полностью защищенных от нее, мест на теле нет.