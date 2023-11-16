Врачи НИИ Склифосовского вырезали мужчине опухоль из шеи размером с грейпфрут

Врачи НИИ Склифосовского спасли молодого мужчину от огромной опухоли — размером с грейпфрут. 25-летний пациент рассказал хирургам, что еще два года назад заметил на шее небольшую шишку. Она не болела, не доставляла никакого дискомфорта, поэтому мужчина не придал ей особого значения.
Вскоре шишка начала стремительно увеличиваться в размерах. В итоге она превратилась в огромное новообразование. В этот период мужчина уже чувствовал боль, он даже не мог самостоятельно одеваться. Опухоль достигла таких размеров, что привела к деформации шеи.
Мужчина обратился на консультацию к хирургам Института Склифосовского. Специалисты тщательно осмотрели его, после чего пришли к выводу, что это липома — доброкачественная опухоль, которая состоит из жировой ткани, поэтому ее еще часто называют жировиком.
Липому важно удалить полностью, не оставляя ни малейших следов, — тогда риск рецидива значительно снижается.
Мужчину забрали на операцию. Опухоль, которую удалили молодому человеку, была 10х10х15 сантиметров — это очень большой размер.
«После операции пациенту на пару дней установили дренаж, чтобы отводить жидкость, которая скапливалась на месте, где раньше располагалось новообразование», —
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он быстро восстанавливается, поэтому его выписали из больницы сразу после операции. Однако он продолжает ездить в стационар на перевязки. Медики уверены, что оставшиеся дефекты шеи скоро затянутся.
Думали, что липома, оказалось — рак
У 60-летней женщины из маленького новообразования опухоль выросла в огромный «пузырь» всего за несколько месяцев. Изначально врачи заподозрили липому, однако все оказалось гораздо серьезнее.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал еще одну историю женщины, у которой диагностировали липому. У 54-летней жительницы Подмосковья она выросла на бедре. Несмотря на то что образование она заметила два года назад, удалять его женщина не торопилась. За это время из небольшой шишки уплотнение выросло до таких размеров, что стало заметным даже через одежду.