Врачи НИИ Склифосовского вырезали мужчине опухоль из шеи размером с грейпфрут

Ранее «Доктор Питер» рассказывал еще одну историю женщины, у которой диагностировали липому. У 54-летней жительницы Подмосковья она выросла на бедре. Несмотря на то что образование она заметила два года назад, удалять его женщина не торопилась. За это время из небольшой шишки уплотнение выросло до таких размеров, что стало заметным даже через одежду.