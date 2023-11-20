Врач Зубова рассказала, как не пропустить гайморит, который маскируется под ОРВИ

Многие описывают гайморит как затянувшийся насморк, но могут быть и другие, менее очевидные симптомы. Характерный симптом гайморита — боль или ощущение давления в области лба, глаз, скул и носа . Неприятные ощущения усиливаются при наклонах головы, а также при надавливании на эти области на лице. Появляются густые выделения из носа, часто желтого или зеленого цвета. У человека значительно ухудшается носовое дыхание, из-за стекающей по задней стенке глотки слизи могут появиться першение в горле и кашель.