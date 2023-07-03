Врач Уланкина рассказала, как не перепутать плохое настроение с болезнями щитовидной железы

Поскольку железа контролирует многочисленные функции организма, когда она дает сбой, возникает несколько, казалось бы, не связанных между собой симптомов. Часто они еще и неспецифичны, то есть четко не привязаны к проблемам того или иного органа, системы, поэтому проявления проблем с щитовидной железой нередко принимают за переутомление, стресс, нарушения питания и много чего еще. Нарушения гормонального фона щитовидной железы может годами маскироваться под различные патологии, из-за этого безуспешным будет и лечение.