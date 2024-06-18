Врач Симкин перечислил самые зажатые мышцы в теле и способы их расслабить

Как расслабить. Эффективным способом расслабления для большинства мышц является постизометрическая релаксация (ПИР). Ее задействуют и для постзатылочных мышц. Для этого затылок охватывают руками и сперва на 6–8 секунд напрягают, слегка надавливая с постоянной силой назад и вниз, удерживая ладонями на одном месте. Затем медленно тянут руками вверх — к потолку. Мышцы на несколько секунд фиксируют в растянутом состоянии, а после опять напрягают, удерживая затылок уже в новом положении, затем повторяют все упражнение. Обычно для снятия напряжения достаточно 3–5 циклов.