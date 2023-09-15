Врач Пустовит назвала болезни, которые чаще всего обостряются осенью

Осень — это время не только традиционного повышения заболеваемости простудами. Вереницами в поликлиники потянулись и «хроники» с обострениями различных патологий. Это и те, кто летом жил на даче и терпел до последнего, пока не соберет урожай, и те, кто следит за здоровьем, но все равно не смог избежать обострения.
Патологии, которые могут дать о себе знать осенью, разнообразны и многочисленны. Но есть болезни, которые наиболее часто обостряются именно в этот период. О них «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит — врач-гастроэнтеролог, гепатолог клиники «АБИА».
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»
Многочисленные простуды
Наиболее частая осенняя патология — это так называемая «простуда», к которой относят ОРЗ (острые респираторные заболевания) и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции). При хорошем стечении обстоятельств все пройдет само в течение 5-7 дней, достаточно лишь, чтобы была теплая постель, обильное питье и забота близких.
Но если вы уже имеете хронические заболевания ЛОР-органов, скорее всего, это приведет к обострению и потребует более серьезного лечения. К заболеваниям, которые могут обостриться в этот период, относятся:
хронические риниты;
тонзиллиты;
рецидивирующие гаймориты/синуситы;
отиты.
Чтобы не допустить их обострения, следует избегать осенних переохлаждений, тщательно прятаться от холодных ветров и сырости, а в случае появления первых симптомов заболевания немедленно приступать к лечению.
Бронхит может затянуться
Если вашим слабым местом является дыхательная система и любое ОРВИ превращается в бронхит, то не следует пренебрегать началом покашливания и лучше сразу обратиться за консультацией к пульмонологу с целью профилактики затяжного или тяжелого обострения вашего заболевания.
В арсенале у специалистов имеется широкий спектр таблетированных препаратов, сиропов, ингаляций и других методов не только лечения, но и профилактики, среди которых наверняка найдется подходящий именно вам.
В некоторых случаях, требуется профилактический прием иммуномодулирующих препаратов накануне сезона обострений, о чем следует подумать заранее и обсудить этот вариант профилактики с вашим лечащим врачом.
Неприятная «простуда» на губах
В осенний сезон иммунная система подвергается проверке на прочность и возможны обострения хронических вирусных инфекций, чаще всего герпетической группы. Обычно вылезает «простуда» на губах, хотя возможны обострения и генитального герпеса.
Желудок шалит
Не отстают и органы пищеварения: гастрит и язвенная болезнь лидируют среди имеющих сезонность обострений заболеваний ЖКТ. Обострения связаны также с большим количеством потребляемых овощей и фруктов, которые в этот сезон наиболее доступны и вкусны, и с возвращением к напряженному жизненному ритму в связи с окончанием отпускного периода, а еще — с сокращением светового дня, что приводит к подавленному эмоциональному состоянию.
Один фактор или совокупность нескольких так или иначе приводят к возобновлению уже знакомых симптомов: боли, изжоги, тошноты и т.д.
Как помочь себе
Профилактика, разумный подход к выбору продуктов и образу жизни помогут предупредить проблемы. Также не забывайте вовремя обращаться к своему лечащему врачу с целью проведения профилактических осмотров, диагностических мероприятий и терапии.