Врач Пустовит назвала болезни, которые чаще всего обостряются осенью

Осень — это время не только традиционного повышения заболеваемости простудами. Вереницами в поликлиники потянулись и «хроники» с обострениями различных патологий. Это и те, кто летом жил на даче и терпел до последнего, пока не соберет урожай, и те, кто следит за здоровьем, но все равно не смог избежать обострения.