Психологи говорят: в такой замкнутый круг попадает большинство людей. Не наберется даже 10% тех, кто в середине января уже находится на пути к выполнению своих целей. Ну, действительно, сначала вы 10 дней отмечаете. Потом еще 3 недели экономите остатки денег — до следующей зарплаты. На сезон обновления совсем не тянет.
- На самом деле январь — худший месяц для размышлений о переменах, —
Эксперт объясняет: осень — самое удачное время для новых начинаний. Это начало учебного года, конец летних каникул. То есть, мы с детства подсознательно понимаем, что новый цикл — это с сентября по май. Поэтому такое время естественнее для планирования дел, тогда как лето — это время подводить итоги и отдыхать.
- Наше подсознание с самого раннего возраста запрограммировано на то, что сентябрь — это «начало всех начал», — говорит Жаклин Карсон. — Это время года с максимальной продуктивностью. К тому же мы еще полны сил после отпуска, а дни не настолько короткие и мрачные, чтобы утомлять нас.
Другой положительный момент в том, что к зиме — к тем самым новогодним каникулам — у вас уже скорее всего будет выполнена часть плана. И получится отдохнуть и восстановиться. При этом об осенних целях вы скорее всего не будете заявлять так громко, как о новогодних. А значит родные не будут давить на вас, напоминая, что вы планировали бросить курить, похудеть или заняться спортом.
С Жаклин согласен и корпоративный психолог Джереми Снейп. Он объясняет: переориентация после лета очень отличается от январского ритуала постановки целей.
- Цели, которые мы ставим в Новом году, кажутся более амбициозными и мечтательными, и в результате их редко кому удается достичь, — говорит он. — Нашему мозгу проще сосредоточиться на контролируемых процессах сейчас, нежели судорожно думать, как реализовать новогоднее стремление «стать миллионером».
Как правильно ставить цели
Не надо бросаться менять все и сразу. Первое, что нужно сделать — оценить каждую сферу своей жизни (семья, карьера, финансы, общение, здоровье) по шкале от 1 до 10.
Дальше надо понять, какую сферу вы хотите изменить в первую очередь. Но не резко до десятки, а хотя бы на один пункт, например, с 5 до 6.
Продумайте заранее, как вы сохраните достижение, если цель достигнута.
Приготовьтесь к тому, что примерно через неделю вам захочется все бросить и вернуться к прежним привычкам. Это нормально.
Людям проще придерживаться уже знакомой рутины, даже если она не приносит пользы — так легче жить. Попытка что-то изменить потребует определенных усилий, особенно, если придется выйти из зоны комфорта
Старайтесь ориентировать цели на «позитив», а не на «избегание». То есть не «я не буду есть после шести», а «я постараюсь скорректировать режим питания».
Все цели должны быть достижимыми и конкретными, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс. «Заработать много денег» — это круто, но сложно понять, что такое «много» и когда это «много» должно появиться. А вот цель «увеличить свой доход до 80 тысяч рублей в месяц за полгода», — с этим уже можно работать.
Если вам нужна внешняя мотивация, поделитесь своей целью с одним близким человеком и попросите его раз в две недели спрашивать, какие у вас успехи.