Психологи говорят: в такой замкнутый круг попадает большинство людей. Не наберется даже 10% тех, кто в середине января уже находится на пути к выполнению своих целей. Ну, действительно, сначала вы 10 дней отмечаете. Потом еще 3 недели экономите остатки денег — до следующей зарплаты. На сезон обновления совсем не тянет.

- На самом деле январь — худший месяц для размышлений о переменах, — говорит клинический гипнотерапевт и психотерапевт Жаклин Карсон. — Я советую своим пациентам отказаться от новогодних решений и планировать перезагрузку в сентябре.

Эксперт объясняет: осень — самое удачное время для новых начинаний. Это начало учебного года, конец летних каникул. То есть, мы с детства подсознательно понимаем, что новый цикл — это с сентября по май. Поэтому такое время естественнее для планирования дел, тогда как лето — это время подводить итоги и отдыхать.

- Наше подсознание с самого раннего возраста запрограммировано на то, что сентябрь — это «начало всех начал», — говорит Жаклин Карсон. — Это время года с максимальной продуктивностью. К тому же мы еще полны сил после отпуска, а дни не настолько короткие и мрачные, чтобы утомлять нас.