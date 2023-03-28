Врач Питиримова объяснила, стоит ли использовать электронные сигареты, если бросаешь курить

Исследователи по всему миру однозначно утверждают — нет ни единого безопасного заменителя сигарет. Во всех формах — вейпинге, электронных сигаретах различного вида — содержится никотин и различные примеси, ароматизаторы и химические компоненты.

Поэтому при желании бросить курить лучше не переходить на заменители, успокаивая себя мыслью о том, что это не так вредно, как обычные сигареты. Чем же плохи заменители и почему их критикуют специалисты. Этот вопрос «Доктор Питер» обсудил с врачом-аллергологом СМ-Клиники Еленой Питиримовой.