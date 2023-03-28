Врач Питиримова объяснила, стоит ли использовать электронные сигареты, если бросаешь курить

Исследователи по всему миру однозначно утверждают — нет ни единого безопасного заменителя сигарет. Во всех формах — вейпинге, электронных сигаретах различного вида — содержится никотин и различные примеси, ароматизаторы и химические компоненты.
Поэтому при желании бросить курить лучше не переходить на заменители, успокаивая себя мыслью о том, что это не так вредно, как обычные сигареты. Чем же плохи заменители и почему их критикуют специалисты. Этот вопрос «Доктор Питер» обсудил с врачом-аллергологом СМ-Клиники Еленой Питиримовой.
пульмонолог, аллерголог-иммунологЛичный сайт
Это не альтернатива!
Производители электронных устройств с никотином продвигают свои изделия как более безопасную альтернативу традиционному курению. Но важно понимать, что это лукавство. Никаких исследований, которые подтверждают большую безопасность подобного вида курения, не приведено, а вот о вреде подобных устройств публикаций предостаточно.
Так, исследователи из Сан-Франциско определили тесную связь использования электронных сигарет с повышением респираторных патологий среди взрослых курильщиков США. Особенно серьезными были проблемы у тех людей, которые практиковали использование традиционных сигарет и электронных устройств. Подобные сочетания особенно популярны у тех, кто пытается бросить курить. В этом случае риски хронических заболеваний бронхов и легких были выше почти в два раза, чем у тех, кто использовал только «электронки» или только обычные сигареты.
«Электронное» курение — все то же курение
Даже если от обычных сигарет человек отказался или он ранее не курил и начал использовать «электронки», вред для бронхолегочной системы был значительным. По сравнению со здоровыми людьми риски развития бронхолегочных заболеваний возрастали в 2,6 раза.
Для тех, кто еще дополнительно курит обычные, риски подрастают в два раза. Поэтому заменителем и более безопасной альтернативой традиционному варианту курения электронные сигареты назвать никак нельзя.
Бросают единицы, остальные возвращаются
Ученые провели исследование, которое показало число тех, кто за счет перехода на электронные сигареты затем совсем отказался от вредной привычки. Результаты тоже были неутешительными — отказались от курения всего около 1%. Остальные либо полностью перешли на «электронки», либо стали сочетать их с обычным курением. Это еще один аргумент против подобных «заменителей».
Чем опасны вейпы и «электронки»
Проводимые глобальные исследования на лабораторных животных и на людях-добровольцах убедительно доказали — эти «заменители сигарет» отрицательно влияют на иммунную систему, повышают в области бронхов и легких концентрации белков, которые отражают стрессовое поражение тканей.
Проведение химического анализа выявило, что смеси, вдыхаемые при использовании электронных сигарет, содержат высокие концентрации токсичных веществ. И некоторых из них даже больше, чем в традиционных сигаретах, за исключением компонентов дыма. Поэтому они наравне с обычными вариантами вредной привычки провоцируют все те же риски — развитие ХОБЛ, повышение риска бронхитов и пневмоний, рак легких.
Подмена понятий и обман потребителей
В 2017 году журнал Addiction, выпускаемый в Великобритании, опубликовал сенсационные данные — при помощи устройств Vaping, IQOS и им подобных за период с 2011 по 2016 год от пагубной привычки удалось отказаться 50–70 тысячам человек в год. Казалось бы — это впечатляющий результат и можно подумать, что подобные устройства способны помочь.
Но из-за подобных заявлений около 3 миллионов человек начинают курить электронные устройства, считая их «безопасными» альтернативами сигарет. Кроме того, на вейпинг и «электронки» переходят многие люди, но курить они не бросают, считая, что теперь, используя эти устройства, они своему здоровью не вредят.
По данным статистики по нашей стране и другим государствам, почти 60% тех, кто курит «электронки», дополнительно выкуривают и обычные сигареты — вся призрачная польза этих устройств, которую с натяжкой можно было бы выделить, нивелируется этим фактом.
Почему надо отказаться от всех видов курения?
Прежде всего, вредная привычка — это 70% случаев рака легких среди мужчин и женщин. Но это не единственный вид онкологии, связанный с курением. Добавим сюда поражения полости рта и гортани, глотки, поражения носа и придаточных пазух. Также страдает пищеварительная система — от пищевода до поджелудочной железы, кишечника. Есть доказанная связь сигарет с раком почек, яичников, шейки матки, мочевого пузыря. Кроме того, возможны поражения крови — лейкозы.
Кроме онкологии курение приводит к проблемам легких и сердца. Особенно опасны ХОБЛ, бронхиты, пневмонии, сердечная недостаточность.