Врач объяснила, что будет с теми, кто пьет анаболические стероиды, через 5, 10 и 20 лет

Например, стероиды влияют на сердечно-сосудистую систему. Их применение связывают с высоким артериальным давлением, нарушениями работы сердца, а также повышением уровня холестерина, а именно липопротеинов низкой плотности, которые откладываются на стенках кровеносных сосудов и сужают их просвет. Как следствие, развивается атеросклеротическая болезнь. Она чаще всего провоцирует опасные для жизни и здоровья состояния, такие как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга.