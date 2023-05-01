Врач Новикова объяснила, почему в мае болеть особенно опасно

Эпидемия гриппа в этом сезоне уже миновала, но считать, что вы уже не заболеете ОРВИ, очень неверно. Особенно когда на улице становится тепло и хочется выйти в легкой, практически летней одежде. Но стоит помнить, что пик простудных заболеваний приходится на межсезонье, особенно на весну . Вероятность заболеть в это время года значительно выше, чем в осенне-зимний период. Есть несколько причин этому.