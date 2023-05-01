Врач Новикова объяснила, почему в мае болеть особенно опасно

Хотя майское солнце уже хорошо пригревает, это совершенно не значит, что вы не можете подхватить простуду. Особенно опасны прохладные вечера и резкая смена погоды с дождями и порывистым ветром. После зимы и предыдущих весенних месяцев организм еще слаб, поэтому стоит подумать о безопасности.
Чем же опасны майские простуды и почему можно серьезно разболеться, рассказала эксперт.
Пик ОРВИ и гриппа миновал
Эпидемия гриппа в этом сезоне уже миновала, но считать, что вы уже не заболеете ОРВИ, очень неверно. Особенно когда на улице становится тепло и хочется выйти в легкой, практически летней одежде. Но стоит помнить, что пик простудных заболеваний приходится на межсезонье, особенно на весну. Вероятность заболеть в это время года значительно выше, чем в осенне-зимний период. Есть несколько причин этому.
Переохлаждение и слабый иммунитет
Затяжная зима и холодная весна, как в этом году, ослабляет защитные силы организма и истощает запасы витаминов. Снижение иммунитета накладывается на нестабильность погоды и желание поскорее раздеться. Если осенью мы стараемся одеваться потеплее, то весной, особенно с наступлением майских выходных, радостно верим обманчивому теплу и стремимся побыстрее сменить надоевшие пуховики на что-то более легкое. Переохлаждение, если вы побыли на холодном ветерке, дополнительно ослабляет организм, а шансы заболеть увеличиваются.
Активность вирусов
Весной, даже в мае, вирусы представляют ничуть не меньшую угрозу, чем зимой или осенью. Повышается активность аденовирусов, вирусов парагриппа и особенно риновирусов — главных провокаторов сезонных простуд с насморком и недомоганием. Они отличаются многочисленностью и разнообразием. Одних только риновирусов насчитывается более двух сотен. Человеческий организм не способен выработать иммунитет ко всем его штаммам.
Единственный способ защитить себя — профилактика. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, поэтому в период весенних простуд стоит избегать мест скопления людей и тщательнее соблюдать правила личной гигиены. Стоит держаться подальше от кашляющих и чихающих.
Весенняя простуда
Весенней простуде, особенно в форме легкого насморка или покашливания в майские праздники, не всегда придают должное значение. Многие люди или практикуют самолечение, или пускают болезнь на самотек. Иногда такую простуду вообще путают с аллергией, принимая совершенно не те препараты.
Однако, если симптомы сохраняются более семи дней, а общее состояние не улучшается, следует обязательно обратиться к врачу. Даже легкая простуда бывает весьма коварной.
Опасные осложнения
Весенняя простуда обычно сопровождается симптомами со стороны ЛОР-органов. К ним относятся насморк, заложенность носа, першение, боли в горле и т.д. Симптомы нередко перерастают в полноценные ЛОР-заболевания: отиты, синуситы и тонзиллиты.
Дополнительным фактором риска здесь выступает ослабление иммунитета. При этом ЛОР-болезни, в свою очередь, способны стать причиной еще более серьезных проблем со здоровьем. Так, частые боли в горле могут перейти в хронический тонзиллит. Заболевание опасно такими осложнениями, как миокардит (воспаление мышечной ткани сердца) и артрит (воспаление тканей суставов). Именно поэтому при длительной простуде важно не затягивать лечение и своевременно обратиться за медицинской помощью — к терапевту или отоларингологу.
Не лечитесь антибиотиками
При первых симптомах ОРВИ или простуды многие начинают принимать антибиотики, даже не задумываясь об опасности такого лечения.
Антибиотики не предназначены для борьбы с вирусами.
Бесконтрольный прием таких препаратов способен серьезно навредить организму, особенно желудочно-кишечному тракту. Последствия могут быть самыми печальными — от нарушения микрофлоры кишечника до токсического гепатита.
Злоупотребление антибиотиками приводит к формированию у человека антибиотикорезистентности. Со временем организм просто перестает воспринимать этот тип лекарств. В момент, когда антибиотик действительно будет нужен, он окажется бессильным.
Как правильно принимать противовирусные и жаропонижающие
Противовирусные препараты действуют только в первые 48 часов после проникновения вируса в организм. Принимать их после этого срока бессмысленно и даже опасно. Кроме того, подбирать лекарственную терапию должен врач. Не стоит покупать в аптеке первое попавшееся лекарство «из рекламы».
Это касается и жаропонижающих: их следует пить, только если температура поднимается выше 38,5 градуса. Наконец, отдельно стоит сказать о сосудосуживающих каплях для носа: их нельзя принимать дольше 5-7 дней. Более длительное использование способно серьезно навредить слизистой носа и привести к формированию зависимости — медикаментозной и психологической.