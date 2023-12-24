Врач Носков объяснил, какой обогреватель в доме способен разрушить ваше здоровье

Самым безопасным считается инфракрасный обогреватель, уточняет врач. Инфракрасный спектр максимально безопасен для человека. По сути, такие лучи — это тепло, а человек, как все теплокровные, сам его выделяет. То есть этот спектр не является для нас чужеродным и опасным. Такой тип устройств нагревает предметы, а не воздух, поэтому он его не сушит и кислород не сжигается.