Врач Носков объяснил, какой обогреватель в доме способен разрушить ваше здоровье

Разные виды обогревателей могут по-разному влиять на здоровье, ведь изменение температуры воздуха в помещении за счет их работы ведет к определенным воздействиям на организм человека.
Поэтому выбирать прибор нужно очень тщательно. Но как это правильно сделать? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Иван Носков, главный врач, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Главный врач, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Виды обогревателей
В холодные периоды года большинство людей пользуются различными обогревателями для дома, чтобы температура помещений была максимально комфортной. Сегодня существует множество вариантов подобных приборов. Согласно механизму действия и конструктивным особенностям они бывают разными.
Тепловентиляторы — прогоняют через себя воздух, нагревая его.
Масляные — приборы, нагревательная часть которых внутри заполнена масляным раствором, отдают тепло с поверхности.
Конвекционные — забирают снизу холодный воздух, нагревают его, пропуская через себя, выпускают через верхние отверстия.
Инфракрасные — нагревают воздух за счет инфракрасного излучения, невидимого глазу.
Галогенные — похожи на инфракрасные, но отдают тепло за счет использования особой лампы.
Кварцевые — нагревают воздух за счет излучения тепла от кварцевых деталей прибора.
Тепловые завесы — устройства, которые отсекают доступ холодного воздуха в помещение за счет мощного тепловентилятора.
Главный минус
Самый основной недостаток любого обогревателя — он сушит воздух. Большинство из них способны критично снизить уровень влажности воздуха — когда она опускается ниже 40%. В этом случае в первую очередь страдают слизистые оболочки, а в большей степени — слизистая носа, которая пересыхает и перестает выполнять свою основную защитную функцию — служить барьером для пыли и микроорганизмов.
«Таким образом, при длительном воздействии сухого воздуха повышается восприимчивость организма к аллергии и простудным заболеваниям, а со стороны слизистой оболочки глаз может развиться конъюнктивит», — объясняет врач.
Худший вариант
«Максимальный негативный эффект дают тепловентиляторы, которые хоть и быстро нагревают помещение за счет циркуляции теплого воздуха, но при этом максимально его высушивают. Также они способны сжигать кислород, что приводит к дополнительной гипооксигенации», — продолжает Иван Носков.
Это состояние, когда человек чувствует слабость, сонливость, повышенную утомляемость. Важно, что все эти неприятности возможны, если пользоваться старыми и бюджетными моделями тепловентиляторов, где используется нагревательный элемент открытого типа, а также сделанными из пластика. Под действием высоких температур в воздух могут выделяться токсические соединения.
«Масляные обогреватели и конвекторы не сжигают кислород, что считается их преимуществом, — продолжает врач. — Но воздух они сушат не меньше. Поэтому, если вы используете подобные нагревательные приборы, стоит завести дома увлажнитель, делать регулярные влажные уборки и постоянно проветривать помещение».
Самый безопасный
Самым безопасным считается инфракрасный обогреватель, уточняет врач. Инфракрасный спектр максимально безопасен для человека. По сути, такие лучи — это тепло, а человек, как все теплокровные, сам его выделяет. То есть этот спектр не является для нас чужеродным и опасным. Такой тип устройств нагревает предметы, а не воздух, поэтому он его не сушит и кислород не сжигается.
«Есть одно «но: важна правильная эксплуатация такого прибора. При длительном нахождении рядом с ним можно получить ожоги не только кожи, но и глаз или слизистых оболочек», — предупреждает Иван Носков.
Как согреться зимой
Чтобы обогреватель не вредил здоровью, важно дозировать его время работы. Это касается любых приборов. Также перед эксплуатацией надо обязательно ознакомиться с инструкцией, предупреждает эксперт.
«Кроме того, чтобы не сидеть в обнимку с обогревателем всю зиму, используйте дополнительные методы обогрева, — советует врач. — Например, можно носить теплую домашнюю одежду, для сна использовать электропростыни с подогревом или грелки, пить больше горячего и тому подобное».