— Рак поджелудочной железы в четверти случаев бывает наследственным тогда, когда мы обнаруживаем мутации специфических генов, — объясняет врач-онколог Павел Копосов. — Несмотря на то, что у вашей мамы опухоль развилась в возрасте 74 лет, в том случае, если эта опухоль будет носить черты наследственного рака, эти наследственные черты передадутся кровным родственникам.

Первое, с чего нужно начать, — это провести молекулярное генетическое исследование опухоли у мамы, отмечает доктор.

— Это, кстати, поможет в определении тактики ее лечения, — рассказывает онколог. — Если определяются наследственные черты, то вам необходимо пройти скрининг по этому заболеванию.

Врач уточняет, что сначала нужно сдать молекулярно-генетический анализ на выявление мутаций и предрасположенность к раку поджелудочной железы.