«У моей мамы был рак поджелудочной (74 года). Стоит ли мне сдавать какие-либо дополнительные анализы или проходить обследования?»
Ольга, 34 года
д.м.н., профессор, онколог, химиотерапевт «Европейского медицинского центра»
— Рак поджелудочной железы в четверти случаев бывает наследственным тогда, когда мы обнаруживаем мутации специфических генов, — объясняет врач-онколог Павел Копосов. — Несмотря на то, что у вашей мамы опухоль развилась в возрасте 74 лет, в том случае, если эта опухоль будет носить черты наследственного рака, эти наследственные черты передадутся кровным родственникам.
Первое, с чего нужно начать, — это провести молекулярное генетическое исследование опухоли у мамы, отмечает доктор.
— Это, кстати, поможет в определении тактики ее лечения, — рассказывает онколог. — Если определяются наследственные черты, то вам необходимо пройти скрининг по этому заболеванию.
Врач уточняет, что сначала нужно сдать молекулярно-генетический анализ на выявление мутаций и предрасположенность к раку поджелудочной железы.
— Исходя из результатов будет назначена индивидуальная программа диагностики. Для общей популяции (в случаях, когда мутация не выявлена) как таковых методов скрининга для рака поджелудочной железы не существует, — добавляет Павел Копосов.
Ранее академик Каприн рассказал, что наследственность — одна из распространенных причин развития рака поджелудочной железы, также в группе риска — люди старше 65 лет, пациенты с хроническим панкреатитом, злоупотребляющие алкоголем и курением.
Эти симптомы — повод обследоваться
даже периодическая боль в животе (особенно в верхних его отделах);
тошнота;
тяжесть и вздутие живота после приема жирной пищи.
Если вы заметите у себя нечто подобное, лучше на всякий случай сходить к гастроэнтерологу и пройти обследование.
5 фактов о раке поджелудочной железы
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