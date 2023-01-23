рак поджелудочной анализы
Фото
iStockphoto

«У моей мамы был рак поджелудочной (74 года). Стоит ли мне сдавать какие-либо дополнительные анализы или проходить обследования?»

Ольга, 34 года

Павел Копосов
Павел Копосов
медицина, онкология

д.м.н., профессор, онколог, химиотерапевт «Европейского медицинского центра»

— Рак поджелудочной железы в четверти случаев бывает наследственным тогда, когда мы обнаруживаем мутации специфических генов, — объясняет врач-онколог Павел Копосов. — Несмотря на то, что у вашей мамы опухоль развилась в возрасте 74 лет, в том случае, если эта опухоль будет носить черты наследственного рака, эти наследственные черты передадутся кровным родственникам.

Первое, с чего нужно начать, — это провести молекулярное генетическое исследование опухоли у мамы, отмечает доктор.

— Это, кстати, поможет в определении тактики ее лечения, — рассказывает онколог. — Если определяются наследственные черты, то вам необходимо пройти скрининг по этому заболеванию.

Врач уточняет, что сначала нужно сдать молекулярно-генетический анализ на выявление мутаций и предрасположенность к раку поджелудочной железы.

— Исходя из результатов будет назначена индивидуальная программа диагностики. Для общей популяции (в случаях, когда мутация не выявлена) как таковых методов скрининга для рака поджелудочной железы не существует, — добавляет Павел Копосов.

Читайте также

Ранее академик Каприн рассказал, что наследственность — одна из распространенных причин развития рака поджелудочной железы, также в группе риска — люди старше 65 лет, пациенты с хроническим панкреатитом, злоупотребляющие алкоголем и курением.

Эти симптомы — повод обследоваться

  • даже периодическая боль в животе (особенно в верхних его отделах);

  • тошнота;

  • тяжесть и вздутие живота после приема жирной пищи.

Если вы заметите у себя нечто подобное, лучше на всякий случай сходить к гастроэнтерологу и пройти обследование.

Читайте также

5 фактов о раке поджелудочной железы

  1. Мужчины более склонны к развитию рака поджелудочной железы.

  2. Рак поджелудочной железы может поражать клетки, ответственные за выработку инсулина, что приводит к диабету.

  3. Люди с раком поджелудочной железы часто отмечают потерю аппетита, что может привести к потере веса.

  4. Чем больше человек курит, тем выше риск развития рака поджелудочной железы.

  5. Чувство легкой или постоянной усталости может быть признаком нескольких патологий, включая рак поджелудочной железы.

Анна Майская