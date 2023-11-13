Вопрос психологу: почему депрессия возвращается спустя год после расставания?

Расстались с мужчиной год назад. Первые несколько месяцев переживала, но потом плотно занялась работой, начала учить английский язык, пошла в тренажерный зал. Познакомилась с интересным мужчиной, ходили на свидания, встречались. Казалось, что жизнь наладилась.
Но спустя какое-то время тоска вернулась, снова начала вспоминать прошлые отношения, боль была такая, как будто мы недавно расстались. Хотя новых впечатлений достаточно, долго не вспоминала возлюбленного. Почему так происходит?
Елизавета, 35 лет
Старший психолог Клиники доктора Исаева
«Само по себе расставание, особенно развод, — это непростой процесс, и психике нужно достаточно много времени для того, чтобы иметь возможность принять те изменения, которые произойдут в жизни», — говорит психолог.
На процесс проживания утраты после разрыва отношений или развода могут оказывать влияние многие факторы:
насколько значим был партнер;
насколько отношения были качественно хорошими;
сколько времени длились отношения;
по какой причине происходит разрыв.
Большое значение имеет причина, по которой происходит этот разрыв. Возможно, закончились чувства и оба партнера совместно пришли к такому решению. Или, может быть, наоборот, отношения были достаточно сложные, у мужчины и женщины накопилось много претензий друг к другу, они были недовольны качеством отношений.
Еще один вариант: один из партнеров выбрал другого и ушел из пары. Все эти факторы либо облегчают, либо осложняют процесс расставания.
Сначала человек может находиться в стадии отрицания, ему сложно поверить в то, что отношения завершились. Если же это было его решение, с которым он уже заранее смирился, то все равно далее идут следующие этапы принятия, на которых может появляться чувство вины (я что-то недоделал или сделал не так) или злость на партнера (он сделал что-то не так).
Один из важнейших следующих этапов — период депрессии, который является закономерным этапом проживания утраты. Он характеризуется тем, что человек принимает сам факт расставания, не злится, не чувствует вину, но грустит об утраченном, о приятных моментах, о том, что не сложилось и больше уже не повторится. Это период, когда психика прощается со старой жизнью и потихоньку перестраивается на новую.
«Этот период часто попадает на тот момент, когда у человека более-менее начинает налаживаться новая жизнь. Например, представим ситуацию с тяжелым расставанием, разводом, судами. Пока человек занят бракоразводным процессом и отстаивает свои права, он мобилизован, все его силы направлены на одну цель», — поясняет эксперт.
Когда эта история заканчивается, наступает снижение энергии: больше нет того конфликта, на который можно постоянно отвлекаться. В этот момент как раз и могут с большей интенсивностью нахлынуть чувства, которые человек не проживал. Это и есть депрессивный период, который связан со столкновением с реальностью и принятием утраты. Такие откаты совершенно нормальны и естественны.
Может случиться так, что человек выходит из депрессивного периода, живет своей жизнью, а потом что-то нахлынет, и случается откат — опять переживание сложных чувств. Это тоже совершенно нормально. В психике могут всплывать какие-то кусочки прошлой жизни, которые нужно отпустить, переварить, прожить. Столкновение с какой-то значимой ситуацией или местом, которые напоминают о прошлых отношениях, может спровоцировать возвращение депрессивного состояния.
«Например, человек долгое время живет без отношений и вдруг оказывается в кафе, где проводил время с бывшим партнером. Это может спровоцировать грусть, печаль, какие-то ностальгические воспоминания, связанные с утратой», — говорит Анастасия Наталевич.
Откаты могут также происходить из-за того, что внутри остаются непрожитые, незавершенные моменты. В таких случаях, конечно, лучше обратиться к психологу, чтобы он помог прожить и отпустить волнующие и болезненные воспоминания.
Важно: нужно не бояться этих чувств, не мешать им, давать себе какое-то время на то, чтобы погрустить, отгоревать утрату. Например, можно вести дневник чувств, написать для себя письмо, адресованное бывшему партнеру, поговорить с близким человеком, которому можно довериться. Все это поможет прожить эмоции.
Чем дольше вы избегаете своих переживаний, тем больше риск, что вас снова «накроет». Поэтому не торопите себя, дайте психике время смириться с потерей, только после этого получится начать ту самую новую жизнь.