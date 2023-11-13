Вопрос психологу: почему депрессия возвращается спустя год после расставания?

Расстались с мужчиной год назад. Первые несколько месяцев переживала, но потом плотно занялась работой, начала учить английский язык, пошла в тренажерный зал. Познакомилась с интересным мужчиной, ходили на свидания, встречались. Казалось, что жизнь наладилась.

Но спустя какое-то время тоска вернулась, снова начала вспоминать прошлые отношения, боль была такая, как будто мы недавно расстались. Хотя новых впечатлений достаточно, долго не вспоминала возлюбленного. Почему так происходит?

Елизавета, 35 лет