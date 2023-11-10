В Университете Лобачевского создали вакцину, которая защищает от рака мозга

Иметь иммунитет от рака — что-то из области фантастики. Но наши ученые решили попробовать. Сотрудники Нижегородского университета Лобачевского скрестили фрагменты опухоли с дендритными клетками костного мозга мышей. Эти клетки — связующее звено между врожденным и приобретенным иммунитетом. Они распознают опухолевые клетки и «презентуют» их другим клеткам иммунной системы, тем самым запуская иммунный ответ.
Полученную вакцину ученые протестировали на мышах. В мозг привитых мышей подсадили одну из самых агрессивных опухолей. Глиома, так называется опухоль, выявляется уже на поздних стадиях. В наши дни она практически неизлечима. Однако привитые мышки показали прекрасные результаты. Выживаемость составила 75-100%.
Иммунитет вакцинированных грызунов отлично справился с опухолью, в то время как мыши без прививки быстро погибали.
«Мы начали свою работу с анализа специальных сигнальных молекул, которые высвобождают клетки в процессе гибели. Их называют сигналами опасности. Эти молекулы критически важны для активации иммунитета», — рассказывает сотрудник Лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Екатерина Слепцова.
Сейчас такой метод, как активация собственного иммунитета, применяют для поддерживающей терапии раковых больных и профилактики метастазов. Однако исследователи считают, что его можно использовать и как самостоятельное лечение.
«Мы создали эффективную профилактическую вакцину, следующим шагом станет разработка вакцины для лечения опухоли», — говорит сотрудник Лаборатории генетики развития мозга Тихон Редькин.
По словам ученого, такой препарат особенно необходим, когда больного невозможно прооперировать.
«В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования», — подчеркивает ученый.
Если исследования пройдут успешно, отечественная вакцина подарит шанс на жизнь пациентам с агрессивной опухолью мозга, которые сейчас часто считаются неизлечимыми.
Напомним, ранее ученые Университета Рокфеллера (США) разработали анализ крови, который может находить рак на ранней стадии. Обследование на особый раковый белок стоит всего 3 доллара и длится не больше двух часов. Такой анализ способен распознать самые агрессивные виды рака, которые обычно выявляют уже на поздних стадиях. Теперь с разработками наших и зарубежных ученых есть надежда, что мы все-таки победим эту страшную болезнь.