В Университете Лобачевского создали вакцину, которая защищает от рака мозга

Напомним, ранее ученые Университета Рокфеллера (США) разработали анализ крови, который может находить рак на ранней стадии. Обследование на особый раковый белок стоит всего 3 доллара и длится не больше двух часов. Такой анализ способен распознать самые агрессивные виды рака, которые обычно выявляют уже на поздних стадиях. Теперь с разработками наших и зарубежных ученых есть надежда, что мы все-таки победим эту страшную болезнь.