В начале или в конце? Гинеколог объяснила, в какой день цикла лучше делать УЗИ малого таза

Врачи советуют женщинам, даже если нет патологий и жалоб, не забывать регулярно проходить осмотр у гинеколога — хотя бы раз в год. Не все проблемы с женским здоровьем дают о себе знать, заболевания могут долго развиваться незаметно. В некоторых случаях из-за этого можно поставить на кон возможность в будущем стать мамой или даже свою жизнь.