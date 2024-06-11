В начале или в конце? Гинеколог объяснила, в какой день цикла лучше делать УЗИ малого таза

В целом женщина может выполнять УЗИ органов малого таза в любой день цикла, особых ограничений здесь нет. Однако в зависимости от целей, которые стоят перед врачом, сроки могут варьироваться.
Так когда же правильнее выполнять это ультразвуковое исследование? Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова
Гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории
В первой фазе цикла
По словам врача, на 5-7-й день цикла оптимальнее проводить УЗИ, если нужно оценить состояние матки. В это время эндометрий (внутренний слой, выстилающий стенки матки) самый тонкий, поэтому лучше всего просматривается полость органа. К тому же в этот период у женщины наиболее стабильный гормональный фон. На аппарате хорошо видны миомы, полипы, спайки, патологии шейки матки.
Также в первой фазе цикла хорошо отслеживается работа яичников.
Во второй фазе цикла
Как уточняет Евгения Назимова, во вторую фазу цикла врачи назначают УЗИ малого таза реже, чем в первую. Так, оно может потребоваться в эти дни, если необходимо проконтролировать овуляцию, созревание и выход яйцеклетки, определить длительность лютеиновой фазы и причину бесплодия.
Еще УЗИ во второй фазе цикла проводят, чтобы подобрать препараты для коррекции гормонального фона или контроля эффективности ранее назначенной терапии.
Все равно когда
В некоторых случаях не надо ничего ждать, женщине можно идти на ультразвуковое исследование без привязки к циклу, то есть в любой день. По словам врача, так можно сделать при:
сбое менструального цикла,
появлении кровяных выделений из влагалища вне цикла,
боли внизу живота.
Кроме того, не надо подстраиваться под цикл и в случае, если женщина уже давно не делала УЗИ органов малого таза.
«Лучше сделать исследование в любой день, чем не сделать вовсе. Все самое основное о работе репродуктивной системы можно увидеть в любой день. Если потребуются уточнения, врач может назначить вам повторное обследование, уже в нужный день цикла», — уточняет специалист.
К слову
Врачи советуют женщинам, даже если нет патологий и жалоб, не забывать регулярно проходить осмотр у гинеколога — хотя бы раз в год. Не все проблемы с женским здоровьем дают о себе знать, заболевания могут долго развиваться незаметно. В некоторых случаях из-за этого можно поставить на кон возможность в будущем стать мамой или даже свою жизнь.
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