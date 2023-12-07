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Подмосковные врачи удалили молодой женщине 15 миом, сохранив возможность стать мамой

Из-за большого количества доброкачественных опухолей в матке живот 33-летней женщины вырос как при беременности на сроке 20-22 недели.

7 декабря 2023
миома
Источник:
iStockphoto

В гинекологическое отделение Каширской больницы молодая жительница Подмосковья поступила уже с диагностированной ранее лейомиомой матки. Причем из-за образований в матке ее живот вырос до больших размеров. Врачи решили провести операцию так, чтобы попробовать сохранить пациентке матку и репродуктивную функцию. Кроме того, как говорят медики, полное удаление органа чревато для женщины не только невозможностью в будущем стать матерью, но и другими серьезными последствиями: резким нарушением работы яичников, развитием раннего климакса, возникновением психоэмоциональных нарушений.

По словам Олега Малинова, заведующего гинекологическим отделением, гинекологи Каширской больницы проводили операцию по собственной методике: она позволяет удалить максимальное количество узлов с сохранением структуры и функциональной целостности матки. Всего врачи удалили у женщины 15 миоматозных узлов, каждый в диаметре от 1 до 15 сантиметров.

Как рассказали в минздраве Московской области, послеоперационный период прошел без осложнений. Молодой женщине еще предстоит реабилитация. Повторное контрольное обследование спустя шесть месяцев после операции показало, что никаких объемных образований в матке нет. Врачи же в очередной раз напомнили о том, что всем женщинам, даже если нет патологий и жалоб, надо обязательно раз в год посещать гинеколога: чем раньше выявят болезнь, тем эффективнее и легче будет лечение.

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Липома, как и миома, тоже доброкачественная опухоль, которая состоит из жировых клеток. У 54-летней жительницы Подмосковья она выросла на бедре, но удалять ее женщина не спешила. За два года из небольшой шишки уплотнение выросло до таких размеров, что стало заметным даже сквозь одежду.

Сложность была в том, что липома в диаметре около 15 сантиметров располагалась в четырехглавой мышце бедра. При операции был риск повредить мышцы, что сказалось бы потом на подвижности ноги и качестве жизни в целом, а при худшем сценарии развития событий и вовсе привести к ампутации ноги. К счастью, для этой женщины все закончилось благополучно.

Автор текста:Анастасия Романова
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