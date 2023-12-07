Подмосковные врачи удалили молодой женщине 15 миом, сохранив возможность стать мамой

Как рассказали в минздраве Московской области, послеоперационный период прошел без осложнений. Молодой женщине еще предстоит реабилитация. Повторное контрольное обследование спустя шесть месяцев после операции показало, что никаких объемных образований в матке нет. Врачи же в очередной раз напомнили о том, что всем женщинам, даже если нет патологий и жалоб, надо обязательно раз в год посещать гинеколога: чем раньше выявят болезнь, тем эффективнее и легче будет лечение.