Подмосковные врачи удалили молодой женщине 15 миом, сохранив возможность стать мамой

В гинекологическое отделение Каширской больницы молодая жительница Подмосковья поступила уже с диагностированной ранее лейомиомой матки. Причем из-за образований в матке ее живот вырос до больших размеров. Врачи решили провести операцию так, чтобы попробовать сохранить пациентке матку и репродуктивную функцию. Кроме того, как говорят медики, полное удаление органа чревато для женщины не только невозможностью в будущем стать матерью, но и другими серьезными последствиями: резким нарушением работы яичников, развитием раннего климакса, возникновением психоэмоциональных нарушений.
По словам Олега Малинова, заведующего гинекологическим отделением, гинекологи Каширской больницы проводили операцию по собственной методике: она позволяет удалить максимальное количество узлов с сохранением структуры и функциональной целостности матки. Всего врачи удалили у женщины 15 миоматозных узлов, каждый в диаметре от 1 до 15 сантиметров.
Как
Не хотела идти к врачам, пока не вырастила 2-литровую липому
Липома, как и миома, тоже доброкачественная опухоль, которая состоит из жировых клеток. У 54-летней жительницы Подмосковья она выросла на бедре, но удалять ее женщина не спешила. За два года из небольшой шишки уплотнение выросло до таких размеров, что стало заметным даже сквозь одежду.
Сложность была в том, что липома в диаметре около 15 сантиметров располагалась в четырехглавой мышце бедра. При операции был риск повредить мышцы, что сказалось бы потом на подвижности ноги и качестве жизни в целом, а при худшем сценарии развития событий и вовсе привести к ампутации ноги. К счастью, для этой женщины все закончилось благополучно.