Магнитные бури: прогноз
В оставшиеся дни до Нового года планете Земля предстоит пережить серьезное возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Согласно краткосрочному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, ближайший
Вероятность магнитной бури составит 25 %, сильного геомагнитного шторма — 5 %.
Тем временем, по данным сайта
«Волна солнечного ветра ударила в магнитное поле Земли поздно вечером 18 декабря и подготовила почву для возможных геомагнитных бурь класса G1 (слабый уровень)».
По предварительным данным Лаборатории солнечной астрономии, ближайшая серьезная магнитная буря обрушится на Землю 25 декабря. Ее класс оценивается как G1 и продлится она несколько дней — вплоть до 28 числа.
Возбужденной магнитосфера Земли останется также 29 и 31 декабря 2022 года. Следующая магнитная буря уровня G1 прогнозируется только 3 января.
Космическая погода и здоровье
Геомагнитные бури могут стать причиной появления полярных сияний в небе, негативно влияют на земную технику, а кроме того, способны вызывать ухудшение здоровья у некоторых людей.
Если вы чувствуете изменение самочувствия во время магнитных бурь, стоит подготовиться к возмущению магнитосферы заранее — в том числе наладить режим сна и бодрствования, не злоупотреблять алкоголем, не перерабатывать, не перегружать себя эмоционально, снизить физическую нагрузку, больше бывать на свежем воздухе и добавить в рацион больше фруктов и овощей.
При приближении магнитных бурь особенно осторожными надо быть гипертоникам и страдающим от головных болей и мигреней. Рекомендуется не забывать принимать прописанные врачом препараты.
Людям с хроническими заболеваниями сосудов, в том числе атеросклерозом или варикозной болезнью вен, в дни магнитных бурь рекомендуется побольше ходить и не забывать пить воду.
Ранее врач-кардиолог Алексей Жито рассказал, что хоть термин «метеозависимость» официальной медициной не до конца признан, но такая зависимость может быть.
По его словам, метеозависимость может проявляться как у гипотоников, так и у гипертоников. Врач советует вести дневник, в который надо записывать данные о самочувствии в дни изменения погоды и магнитных бурь. Это поможет проанализировать картину общего состояния пациента.