Космическая погода и здоровье

Геомагнитные бури могут стать причиной появления полярных сияний в небе, негативно влияют на земную технику, а кроме того, способны вызывать ухудшение здоровья у некоторых людей.

Если вы чувствуете изменение самочувствия во время магнитных бурь, стоит подготовиться к возмущению магнитосферы заранее — в том числе наладить режим сна и бодрствования, не злоупотреблять алкоголем, не перерабатывать, не перегружать себя эмоционально, снизить физическую нагрузку, больше бывать на свежем воздухе и добавить в рацион больше фруктов и овощей.

При приближении магнитных бурь особенно осторожными надо быть гипертоникам и страдающим от головных болей и мигреней . Рекомендуется не забывать принимать прописанные врачом препараты.

Людям с хроническими заболеваниями сосудов, в том числе атеросклерозом или варикозной болезнью вен, в дни магнитных бурь рекомендуется побольше ходить и не забывать пить воду.