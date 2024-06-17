Уролог Журавский: «В России 15% бесплодных пар, и все чаще проблемы находят у мужчин»

По приблизительным оценкам разных экспертных организаций, по всему миру насчитывается около 49 миллионов бесплодных пар. И ситуация только ухудшается. Во многом это связано с социальными и экономическими факторами в разных странах.
В силу чего возникают проблемы с зачатием ребенка, объясняетДмитрий Журавский, уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге. И вот что он нам рассказал.
Ведущий уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Что считается бесплодием
Бесплодие в паре выставляется в ситуации, когда при наличии регулярных сексуальных отношений без использования каких-либо средств контрацепции беременность у женщины не наступает на протяжении года. Если подобная проблема возникает изначально, с самого начала интимной жизни с партнером, — это первичное бесплодие.
Если ранее беременности наступали, у женщины уже есть дети, но зачатие не наступает при интимной жизни без предохранения, определяется уже вторичное бесплодие. По данным экспертов на сегодня в России к бесплодным относят примерно 15% пар. Причиной может выступать как проблема женского здоровья, так и мужского. Иногда есть определенные отклонения сразу у обоих партнеров.
Бесплодных стало больше?
«Причины бесплодности в паре в равной степени могут быть обусловлены проблемами со здоровьем у обоих партнеров, — говорит Дмитрий Журавский, уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге. — В процентном соотношении показатель составляет 50 на 50, причем эти цифры остаются плюс-минус неизменными на протяжении многих лет. Тем не менее в последние годы урологи отмечают некоторое увеличение доли мужского фактора. Интерес к диагностике бесплодия среди мужчин действительно растет, в том числе и с помощью генетических тестов.
Когда обращаться к врачу
«Бесплодным может считаться тот брак, в котором пара не может зачать ребенка на протяжении года регулярного секса без контрацепции. Это уже однозначно повод бить тревогу», — говорит врач. В этом случае решение проблемы потребует комплексного подхода и работы с несколькими специалистами: репродуктологом, урологом, андрологом, гинекологом и эндокринологом.
«Я бы рекомендовал обратиться к врачу еще на этапе планирования зачатия, а также сдать базовые анализы. В первую очередь мазки на инфекции и спермограмму для оценки качества и количества эякулята и фертильной способности мужчины в целом», — говорит доктор.
Основные причины мужского бесплодия
Часто причину мужского бесплодия стоит искать в генетических мутациях, которые нарушают сперматогенез — процесс образования сперматозоидов. В том числе это мутации в генах созревания тестостерона и гене SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны). Особняком среди причин мужского бесплодия стоит варикоцеле, или варикозное расширение вен семенного канатика яичка.
«Это заболевание также может иметь генетическую природу, когда мужчина получает в наследство недостаточный тонус сосудов. Триггерами развития варикоцеле также часто становятся воспалительные заболевания мочеполовой системы, в том числе простатит, половые инфекции, интенсивные физические нагрузки или травма мошонки», — отмечает уролог Журавский.
Варикоцеле считается одним из наиболее частых провокаторов нарушения репродуктивной функции у представителей мужского пола. По статистике, заболевание диагностируют примерно у 40% бесплодных мужчин. Стандарт лечения варикоцеле — хирургическое вмешательство. Сегодня урологи делают акцент на щадящих методиках, которые снижают вероятность развития осложнений и не требуют длительной реабилитации. В плане лечения бесплодия такие операции показывают весьма хорошие результаты. Сперматогенез восстанавливается уже через три месяца после вмешательства. Зачать ребенка в 60–70% случаев паре удается в течение года с момента операции.
Еще одна возможная причина проблем с зачатием — это различные заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет и метаболический синдром.
Образ жизни имеет значение
На фертильность мужчины могут влиять не только внутренние заболевания и нарушения в работе организма, но и внешние факторы. Прежде всего это курение, лишний вес и ожирение, стресс и гиподинамия — недостаток физической активности. Вредные привычки, неправильное питание, сидячий образ жизни влияют как на выработку полового гормона тестостерона, так и на сперматогенез. Эти факторы также обязательно стоит учитывать при планировании зачатия.