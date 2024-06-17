Уролог Журавский: «В России 15% бесплодных пар, и все чаще проблемы находят у мужчин»

«Причины бесплодности в паре в равной степени могут быть обусловлены проблемами со здоровьем у обоих партнеров, — говорит Дмитрий Журавский, уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге. — В процентном соотношении показатель составляет 50 на 50, причем эти цифры остаются плюс-минус неизменными на протяжении многих лет. Тем не менее в последние годы урологи отмечают некоторое увеличение доли мужского фактора. Интерес к диагностике бесплодия среди мужчин действительно растет, в том числе и с помощью генетических тестов.