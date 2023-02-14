Пятьдесят на пятьдесят: почему в бесплодии в равной степени «виноваты» и мужчины, и женщины

Как помогают генетики

В последнее время при планировании беременности и/или процедур ВРТ все чаще звучит мысль о необходимости обратиться к генетикам.

Как объясняет Тарас Янчук, генетики помогают в выборе тактики и объяснения возможных причин — особенно если это бесплодие неясного генеза.

— Есть ряд мутаций в популяции, которые могут привести к тому, что у абсолютно здоровой на вид пары, которая является носителем определенных изменений в генах, может рождаться больное потомство, — добавляет он. — К сожалению, дети с такими заболеваниями нуждаются в помощи всю жизнь — это и спинальная мышечная атрофия (СМА), и муковисцидоз, и другие болезни. И консультация перед беременностью по этим вопросам должна быть правилом для пар, чтобы избежать фатального итога.

Ринат Темирбулатов вспоминает, что в 2019–2020 годах Петербург был участником пилотной программы «Сертификаты молодоженам», по которым супружеские пары в течение года после заключения брака могли пройти полное обследование с консультациями акушера-гинеколога и андролога. Также туда входила панель анализов на наиболее часто встречающиеся генетические заболевания.

— Даже с точки зрения экономической целесообразности провести скрининг для всех пар дешевле, чем потом лечить тяжелые наследственные синдромы и заболевания, — говорит Ринат Темирбулатов. — Мы должны пользоваться такими прорывными вещами, чтобы минимизировать возможность передачи потомству генетических заболеваний.

Помимо генетика, имеет смысл проконсультироваться и с репродуктологом. Тем более чаще всего это тот же акушер-гинеколог, с которым женщина может встретиться и на обычном приеме.

— Согласно нормативным документам, все пациенты старше 35 лет должны проконсультироваться у генетика. Это даст возможность определить показания для преимплантационного генетического тестирования эмбриона, — комментирует Светлана Паскарь. — Всем женщинам рекомендовано посещать гинеколога ежегодно. Если женщина планирует беременность после 35 лет, то я рекомендую проверять свой овариальный резерв — сдавать антимюллеров гормон (АМГ) — и обсудить будущее материнство с врачом-репродуктологом.

Наталья Анникова рекомендует заранее обращаться тем, кто знает о своих наследственных заболеваниях, чтобы уточнить показатели у обоих супругов и определить риск.

— Также консультация репродуктолога нужна тем, у кого было оперативное лечение органов малого таза, — добавила Наталья Анникова. — Например, при операциях на трубах может происходить эмболизация артерий, нарушаться кровоснабжение яичников, что приводит к снижению овариального резерва.

— Было бы идеально, если бы пара проходила обследование до планирования беременности. Таких пар, конечно, мало, но они есть, — отмечает Надежда Эрлихман. — Мы же в своей практике чаще сталкиваемся с теми, у кого уже есть проблемы. К генетикам отправляем, если что-то не получается, пациенток с неудачными попытками ЭКО, невынашиванием беременности. Или пары позднего репродуктивного возраста, или если есть какие-то наследственные заболевания в семье — по показаниям.

— В принципе, женщина должна раз в год появляться у гинеколога, и при очередном приеме задать вопрос про планирование беременности. А уж если пара обратилась к генетику перед планированием беременности, то ее осознанность явно выше средней и, скорее всего, это не просто так, — продолжил Дмитрий Геркулов. — Есть моногенные заболевания, которые встречаются достаточно часто — например, спинальная мышечная атрофия, которую легче предупредить, чем покупать потом препараты за несколько миллионов рублей. И генетик может рассказать про то, какие заболевания актуально проверить той или иной паре. Он спросит про наследственность, про то, где они жили. И на основании этого подберет панель для обоих, которая поможет предотвратить наиболее распространенные заболевания.

Причиной обращения к генетикам является то, что о людях с наследственными заболеваниями в принципе стали больше говорить, писать в прессе. Раньше зачастую люди в принципе были не в курсе, что такое возможно.

Но надо ли сразу бежать к врачу? Можно ли обойтись без всех этих сложных движений? По мнению Игоря Корнеева, здоровый молодой человек и здоровая девушка, которые хотят завести ребенка, должны просто пытаться.

— Но проблема в том, что многие часто в принципе не имеют представления о том, что нужно делать, чтобы ребенок получился, — удивляется он. — На приеме я часто начинаю рассказывать базовые вещи о количестве половых актов в неделю, о том, какой период у женщины является наиболее вероятным для зачатия, о факторах, негативно влияющих на репродуктивное здоровье. На мой взгляд, это надо делать раньше — готовить людей к зачатию здорового ребенка. И если женские консультации у нас есть — хотя бы формально, то мужские существуют только в рамках пилотных проектов.

По его словам, существует потребность в центрах поддержки репродуктивного здоровья, чтобы благодаря профилактике в будущем пришлось меньше бороться с бесплодием.