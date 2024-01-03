Уролог Сосновский рассказал, как хирурги лечат импотенцию

Самая серьезная проблема, которая может возникнуть в интимной сфере мужчины, — эректильная дисфункция. Ранее эту проблему называли импотенцией, но суть от этого не меняется. Если мужчина не может вести полноценную интимную жизнь, доставить удовольствие своей партнерше — это всегда проблема.
Сегодня урологи предлагают множество вариантов решения — от психотерапии и медикаментов до серьезных, радикальных вмешательств. Подробно об этом «Доктору Питеру» рассказал Станислав Сосновский, кандидат медицинских наук, врач уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА».
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Если ничто не помогло
«В лечении столь деликатной проблемы, как импотенция, важна истинная причина проблемы, — рассказывает уролог. — Врачи всегда будут предлагать наименее радикальные методы. Но иногда ситуация бывает настолько серьезная, что на помощь приходят хирурги, поскольку без радикальных действий проблема не устраняется».
Финальный вариант лечения эректильной дисфункции — это фаллопротезирование, применение специальных имплантов. Но насколько это эффективно и безопасно, сможет ли мужчина чувствовать себя полноценно после операции — это важный вопрос, ответ на который пациенты часто спросить стесняются. Поэтому важно понимать, что это за вмешательство и как долго потом восстанавливаться.
Психика или физиология
Эректильная дисфункция, также известная как импотенция, — это слабость эрекции или трудности в ее достижении. В результате мужчина просто не в состоянии совершить половой акт, поскольку недостаточно объема и твердости полового органа.
«Расстройство может иметь как психогенную, так и физиологическую природу, что важно для последующего лечения. Если психологические причины можно устранить за счет различных методик, психотерапии и препаратов, то при проблемах физиологии все гораздо сложнее», — признает врач Сосновский.
Проблемы с потенцией заставляют мужчину либо прекратить сексуальные отношения, либо пользоваться средствами ее повышения. Но виагра и аналогичные ей средства лишь временный способ, саму причину эректильной дисфункции они не устраняют, и проблема только прогрессирует.
Важно найти правильный метод
В зависимости от причин импотенция может лечиться медикаментозно, с назначением различных препаратов, влияющих на нервную систему, кровообращение, гормональный фон, и/или при помощи психотерапии. Многим мужчинам выяснение истинной причины и ее устранение помогает в решении столь деликатной проблемы, особенно если обратиться к специалисту в самом начале, когда проблема только появилась.
Однако, когда эректильная дисфункция прогрессирует настолько или причина ее достаточно сложная, органическая, тогда консервативные методы лечения оказываются бессильны. В такой ситуации остается лишь хирургическое вмешательство на самом половом члене.
Операция по фаллопротезированию заключается в имплантации специальных стержней (фаллопротезов) в кавернозные тела — полости внутри пениса, которые в норме при эрекции заполняются кровью.
Плюсы протезирования
Сегодня хирурги при решении вопроса об оперативном лечении эректильной дисфункции предлагают мужчине протезирование. Это связано с тем, что методика имеет целый ряд преимуществ.
Высокая эффективность. После проведения фаллопротезирования более 90% пациентов с импотенцией возвращаются к нормальной половой жизни.
Возможность устранения иных дефектов. Во время операции можно также исправить другие недостатки — к примеру, неудовлетворительная форма или недостаточный размер.
Удовлетворение обоих партнеров. И сам пациент, и его партнер замечают улучшение качества половой жизни. И дело не только в стабильной эрекции: исчезает психологический дискомфорт.
Важно подобрать подходящий вариант
Поскольку речь идет о вживлении в орган протезов, важно подобрать правильный вариант — в зависимости от потребностей мужчины. Сегодня врачи предлагают следующие виды:
гидравлические — после их установки пенис приводится в состояние эрекции при помощи специальной помпы;
пластические — обладают отличной способностью к деформации и позволяют привести орган в нужное состояние при помощи механического воздействия;
эластические — после их установки пенис постоянно находится в эрегированном состоянии.
Доктор внимательно выслушает пожелания и поможет в подборе наиболее удачного варианта для каждой конкретной ситуации.
Фаллопротезирование — самый современный и безопасный способ возвращения к полноценной половой жизни. Благодаря наличию протезов мужчина может заниматься сексом нужное для себя и партнера время.