Уролог Сосновский рассказал, как хирурги лечат импотенцию

Финальный вариант лечения эректильной дисфункции — это фаллопротезирование, применение специальных имплантов. Но насколько это эффективно и безопасно, сможет ли мужчина чувствовать себя полноценно после операции — это важный вопрос, ответ на который пациенты часто спросить стесняются. Поэтому важно понимать, что это за вмешательство и как долго потом восстанавливаться.