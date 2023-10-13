По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, на продолжительность жизни сильно влияет ожирение. Причем оно давно перестало быть исключительно взрослой проблемой, все чаще лишним весом страдают молодые люди и даже дети.
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
«Жир — убийца номер один. Ожирение в среднем укорачивает жизнь на десять лет. Каждые лишние 3 килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в среднем продолжительность в жизни человека на один год», —
Как отмечает врач, научные исследования подтверждают связь лишнего веса с целым букетом опасных болезней. Среди них:
сахарный диабет второго типа;
гипертония;
ишемическая болезнь сердца;
атеросклероз;
андрогенодефицит;
подагра;
остеоартрозы, поражение суставов ног;
грыжи позвоночника;
паховые грыжи;
желчнокаменная болезнь;
рак толстого кишечника,
рак почки;
рак матки и яичников;
бесплодие;
варикозная болезнь ног.
Кстати, недавно команда исследователей из Сингапура, Китая и США посчитала, сколько непрожитых лет люди потеряли из-за проблем с обменом веществ. После анализа данных 9000 исследований, проводившихся с 2000 по 2019 год, например, выяснилось: только за 2019 год из-за болезней, связанных с лишним весом, человечество потеряло 160 миллионов лет. Другое исследование показало, что набор даже пары лишних килограммов у людей старше сорока лет может увеличить риск уйти из жизни раньше времени почти на треть по сравнению с теми, кто остается в этом возрасте стройным.
Понять, что лишние килограммы представляют уже реальную угрозу для здоровья, можно по индексу массы тела (ИМТ) и размеру талии.
«О мужчинах: талия более 94 см — уже проблема, более 102 см — большая проблема. Индекс массы тела 25-30 кг/м2 — лишний вес, более 30 кг/м2 — ожирение», — отмечает Марк Гадзиян.
Например, по данным Национального института здравоохранения и качества ухода Великобритании (NICE), о большом риске для здоровья говорит обхват талии, превышающий половину роста человека. Проще говоря, если ваш рост 160 см, то ваша талия не должна быть больше 80 см, при росте 180 см — более 90 см. Как высчитать идеальный для своего здоровья размер талии и свой ИМТ, читайте ЗДЕСЬ.
Какие еще причины, кроме нездоровой еды и переедания, могут привести к ожирению, узнайте ЗДЕСЬ.