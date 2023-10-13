Кстати, недавно команда исследователей из Сингапура, Китая и США посчитала, сколько непрожитых лет люди потеряли из-за проблем с обменом веществ. После анализа данных 9000 исследований, проводившихся с 2000 по 2019 год, например, выяснилось: только за 2019 год из-за болезней, связанных с лишним весом, человечество потеряло 160 миллионов лет. Другое исследование показало, что набор даже пары лишних килограммов у людей старше сорока лет может увеличить риск уйти из жизни раньше времени почти на треть по сравнению с теми, кто остается в этом возрасте стройным.