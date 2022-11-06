«У меня растет живот»: гастроэнтеролог рассказала о продуктах, вызывающих газообразование

Образование газов считают вполне естественным процессом для нашего организма. С проблемой избыточного газообразования сталкиваются даже здоровые люди, не имеющие проблем с перевариванием пищи. Чаще всего это происходит по вине определенных продуктов, которые плохо перевариваются или выделяют газ в процессе пищеварения.

С какими продуктами стоит быть особенно осторожными? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Анна Денисова, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук «СМ-Клиники».