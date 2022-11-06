«У меня растет живот»: гастроэнтеролог рассказала о продуктах, вызывающих газообразование

Образование газов считают вполне естественным процессом для нашего организма. С проблемой избыточного газообразования сталкиваются даже здоровые люди, не имеющие проблем с перевариванием пищи. Чаще всего это происходит по вине определенных продуктов, которые плохо перевариваются или выделяют газ в процессе пищеварения.
С какими продуктами стоит быть особенно осторожными? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Анна Денисова, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук «СМ-Клиники».
терапевт, гастроэнтеролог, заместитель главного врачаvk.com/smclinic_spb
Питание влияет на активность бактерий
В нашем кишечнике, преимущественно в области толстой кишки, обитают миллиарды бактерий. Они помогают в усвоении пищи, производстве витаминов, всасывании минералов воды. В ходе своей жизнедеятельности они могут производить газ, особенно если это отдельные продукты — сладкие, богатые клетчаткой или относящиеся к группе FODMAP. Именно употребление этих продуктов чаще всего провоцирует образование избытка газа в кишечнике, что приводит к вздутию кишечника и метеоризму.
Какие же группы продуктов стоит сокращать или временно убрать из рациона?
Овощи семейства крестоцветных
В эту категорию входят белокочанная, брюссельская и цветная капуста, а также брокколи и спаржа. Такие овощи содержат большое количество раффинозы — сложного сахара, который крайне плохо поддается перевариванию. Они также богаты клетчаткой, которая практически не расщепляется в желудке. При попадании в кишечник непереваренная клетчатка становится «лакомым кусочком» для обитающих здесь бактерий, что запускает процесс брожения и образования газов.
Бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут
Бобовые хорошо известны своей способностью вызывать метеоризм и вздутие живота. Причина газообразования здесь та же: комбинация сложной клетчатки и раффинозы. В процессе брожения в кишечнике бобовые выделяют несколько видов газов, и в том числе серу, обладающую характерным неприятным запахом.
Цельнозерновой хлеб
Подобно бобовым и капусте цельнозерновые продукты также отличаются высокой концентрацией клетчатки и сложных сахаров. Образование газов способен провоцировать и хлеб из цельнозерновой муки, и большинство каш — кроме рисовой.
Несмотря на побочный эффект в виде газов, эти продукты также приносят организму немалую пользу: помогают контролировать вес, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и поддерживают сердечно-сосудистую систему. Так что полностью исключать из рациона их не стоит — достаточно следить за количеством потребляемой клетчатки и пить достаточно жидкости для стимуляции пищеварения.
Фрукты и ягоды
Чаще всего метеоризм провоцируют виноград, бананы, персики, груши, клубника, сливы, некоторые сорта цитрусовых и яблок. Они насыщены фруктозой и сорбитолом — натуральными сахарами, которые плохо расщепляются желудком и раздражают его ткани.
Молочные продукты и сыр
Все молочные продукты содержат лактозу, или молочный сахар, которая крайне плохо усваивается организмом. Причина кроется в недостатке лактазы — особого фермента, предназначенного для расщепления лактозы. По статистике, более половины взрослых людей испытывают проблемы с усвоением молочной продукции. Результатом становится вздутие живота, повышенное газообразование и несварение.
Заменители сахара
Разнообразные заменители сахара и сиропы на их основе за последние годы успели завоевать немалую популярность. В сорбите, ксилите и их аналогах видят низкокалорийную альтернативу обычному сахару. При этом зачастую многие даже не подозревают, что большинство заменителей наш желудок вообще не способен переварить. Их расщепление начинается уже в кишечнике, что становится причиной брожения и образования излишних газов.
Газированные напитки
Газированные напитки в целом вредны для нашего организма. В том числе они часто провоцируют избыточное газообразование. Во-первых, вместе с такими напитками в организм попадает газ как таковой. В норме за его вывод должен отвечать желудок, но иногда излишки газа накапливаются и в кишечнике. Во-вторых, практически все лимонады содержат сахар или его заменители. Это становится дополнительным триггером для метеоризма и вздутия живота.
Другие причины
Пищевая непереносимость — не единственная причина газообразования. Спровоцировать его может нарушение микробиоты кишечника — синдром избыточного бактериального роста. Он усиливает процессы брожения в кишечнике. Как результат — все те же неприятные ощущения в виде газообразования и вздутия.