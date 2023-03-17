The Lancet: профессиональные футболисты страдают деменцией чаще, чем обычные люди

Ученые из Каролинского института в Швеции изучили медицинские карты 6 007 футболистов, которые играли в высшем дивизионе Швеции (Аллсвенскан) с 1924-го по 2019 год. После тщательного анализа исследователи пришли к выводу: профессиональные игроки в футбол в разы чаще страдают от слабоумия, нежели обычные люди из рандомизированной выборки. Риск у спортсменов повышен в полтора раза. Работа ученых
Так, исследователи установили, что нейродегенеративное заболевание развилось у 537 мужчин (это 9%). Если сравнивать с контрольной группой, в которую вошли 56 168 человек, то от старческого слабоумия пострадали 3 485 шведов — это 6% респондентов.
Любопытно, что чаще всего у профессиональных футболистов диагностировали именно болезнь Альцгеймера (и другие виды деменции). А вот риск болезни Паркинсона оказался ниже, равно как и общая смертность (40% против 42%).
Ученые также смогли выявить, что опасные патологии чаще всего атакуют именно полевых игроков (нападающих и защитников). Вратари же страдают реже. Эксперты уверены: во всем виноваты частые удары мячом по голове. Футболисты могут отбить мяч головой или шеей, передать таким способом его другому игроку — ситуации на поле бывают разные. Кроме того, некоторые спортсмены красуются таким образом, тем самым увеличивая риск сотрясения головного мозга и деменции.
Сотрясение мозга — это всегда огромный риск
Если переборщить с силой удара по мячу, то можно заработать сильный ушиб или даже сотрясение головного мозга.
Простое сотрясение можно перепутать с другой тяжелой травмой — ушибом или внутричерепной гематомой. В первые часы после удара эти травмы проявляются так же, как сотрясение. Особенно опасна в этом плане гематома — от удара разрывается сосуд внутри головы, и кровь потихоньку подтекает.
Травмы головы очень опасны сами по себе, и без консультации специалиста могут привести к серьезным последствиям.
Врач-невролог, психиатр.
— При несильных ударах и резких движениях структуры, окружающие мозг, компенсируют внешние воздействия. Причины сотрясения мозга — падения и удары, которые человек получает в дорожно-транспортных происшествиях, во время занятий спортом или на производстве, в уличных драках, — рассказывала невролог.
Чем больше у человека было сотрясений или других травм головы, тем выше риск развития различных патологий. Навредить может даже «простой удар, от которого не очень-то и больно».
Врач ставит диагноз «сотрясение головного мозга», если:
сознание оставалось ясным, но было оглушение либо спутанность;
потеря сознания заняла не более 30 минут;
если у пациента посттравматическая амнезия занимает не более 1 часа.