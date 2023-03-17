The Lancet: профессиональные футболисты страдают деменцией чаще, чем обычные люди

Ученые из Каролинского института в Швеции изучили медицинские карты 6 007 футболистов, которые играли в высшем дивизионе Швеции (Аллсвенскан) с 1924-го по 2019 год. После тщательного анализа исследователи пришли к выводу: профессиональные игроки в футбол в разы чаще страдают от слабоумия, нежели обычные люди из рандомизированной выборки. Риск у спортсменов повышен в полтора раза. Работа ученых опубликована в одном из самых авторитетных медицинских журналов — The Lancet.

Так, исследователи установили, что нейродегенеративное заболевание развилось у 537 мужчин (это 9%). Если сравнивать с контрольной группой, в которую вошли 56 168 человек, то от старческого слабоумия пострадали 3 485 шведов — это 6% респондентов.