Терапевт Попова предупредила об осложнении инфаркта, которое сведет на нет все лечение

При современном уровне медицины человек после инфаркта может полноценно восстановиться, особенно если пострадала небольшая часть миокарда и ресурсов сердца хватает на компенсацию.
Казалось бы, прогнозы хорошие, нужно только время. Но осложнить процесс восстановления, а иногда и спровоцировать новые проблемы с сердцем может депрессия. Это состояние нередко осложняет период восстановления. Почему так происходит и чем опасна депрессия после инфаркта? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Марина Попова, терапевт клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском.
Если артерии «засорились»
Сердечная мышца, или миокард, самая активная часть органа. Именно она, постоянно сокращаясь и расслабляясь, работает как насос и перекачивает кровь по телу. Чтобы работать в таком активном режиме, сердечная мышца должна непрерывно получать достаточно кислорода и глюкозы для выработки энергии.
Поэтому у сердца есть своя развитая система кровообращения — коронарные артерии, питающие орган. Как и другие артерии в теле, эти сосуды страдают от поражения атеросклерозом, в них могут образоваться бляшки, что сужает их просвет и нарушает кровообращение в миокарде.
Когда артерия сильно сужается, создаются условия для тромбоза, сосуд полностью перекрывается. Часть миокарда без питания и кислорода быстро начинает отмирать, формируется участок некроза. Это и есть инфаркт. Он не всегда бывает фатальным.
Все зависит от объема пораженной мышцы и от действий врачей, если они успевают «раскрыть» артерию и дать этой зоне питание с кислородом. Тогда погибший участок будет минимальным, и можно восстановиться, вернуться к привычной жизни.
Почему инфаркт опасен?
Помимо того что снижается способность миокарда полноценно перекачивать кровь, из-за чего страдает кровообращение во всем организме, сосудистая катастрофа негативно отражается на психике. Многие люди, которые перенесли инфаркт, впоследствии переживают за свою жизнь, у них возникает страх умереть, нет уже ощущения неуязвимости и прежних сил. Это может побудить человека критически пересмотреть свою жизнь, изменив ее в сторону здоровья.
Плюс к этому инфаркт — это сильный стресс, психологическое потрясение, не всегда подобный диагноз внушает оптимизм и настраивает на бодрость духа и желание восстановиться. Нередко люди с инфарктом в периоде восстановления впадают в депрессию. И это серьезное осложнение на пути к прежней жизни.
Человек выжил — откуда депрессия?
Сам факт инфаркта и последовавшие за ним ограничения в привычной жизни, пребывание в стационаре, операция могут стать для многих слишком сильным эмоциональным событием, которое повышает уровень тревожности и провоцирует депрессию. По данным статистики, подобная проблема типична для 20-40% людей.
Точной причины подобного явления в психиатрии не найдено, но есть теории, что таким образом психика реагирует на состояние, потенциально угрожающее жизни. Развитие депрессии не имеет четких сроков, обычно это первые несколько месяцев. Но без должного лечения проблема может затянуться на годы, отрицательно сказываясь на самочувствии и провоцируя повторные приступы. Есть данные, что определенную роль могут играть нейрогормональные либо воспалительные изменения на фоне инфаркта, запускающие каскад внутренних реакций, приводящих к депрессивным расстройствам.
Причем среди людей, которые пострадали от инфаркта, депрессии обычно тяжелые и встречаются гораздо чаще, чем в целом в популяции.
Реабилитация людей с инфарктом в депрессии
Сам инфаркт существенно ухудшает жизнь человека, ограничивая его физически. Но развитие депрессии может серьезно затормозить процесс выздоровления. Так, при наличии депрессивных расстройств выше риск того, что люди откажутся от приема необходимых лекарств или коррекции образа жизни, не станут лучше питаться. Это ведет к тому, что выздоровление затянется, присоединятся осложнения. Это могут быть повторный инфаркт или инсульт, фатальные аритмии, гипертонические кризы.
Мне никто не поможет
Зачастую депрессия формирует у людей, перенесших инфаркт ощущение, что они безнадежно больны и им уже не помочь. Поэтому они пытаются заедать стресс, из-за чего набирают лишний вес, возвращаются к вредным привычкам, постоянно нервничают и конфликтуют, отказываются от помощи. Это проблема реабилитации, в таких условиях эффект от нее снижается. Поэтому нужна помощь психотерапевта, а иногда — психиатра.