Терапевт Попова предупредила об осложнении инфаркта, которое сведет на нет все лечение

Помимо того что снижается способность миокарда полноценно перекачивать кровь, из-за чего страдает кровообращение во всем организме, сосудистая катастрофа негативно отражается на психике . Многие люди, которые перенесли инфаркт, впоследствии переживают за свою жизнь, у них возникает страх умереть, нет уже ощущения неуязвимости и прежних сил. Это может побудить человека критически пересмотреть свою жизнь, изменив ее в сторону здоровья.