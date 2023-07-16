Нарушения дыхания могут появиться у людей любого возраста, и иногда они совершенно не связаны с общим состоянием здоровья. Внезапно появившаяся одышка и чувство удушья могут очень сильно напугать человека, что еще больше усугубит ситуацию. О том, что мешает дышать полной грудью, «Доктору Питеру» рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Не хватает кислорода
Нарушения, связанные с дыханием, могут быть связаны с дыхательной недостаточностью, которая возникает из-за различных причин. Она проявляется одышкой, чувством нехватки воздуха, повышением частоты вдохов и выдохов и учащенным пульсом.
В случае недостатка кислорода также краснеет лицо, руки и ноги начинают дрожать, появляются слабость и нередко головокружение.
«Если человек буквально не может дышать, теряет сознание, кожа принимает синеватый оттенок — в таком случае необходимо немедленно вызывать скорую помощь», — объяснил врач.
Аллергия и хронические болезни
Внезапные нарушения дыхания часто возникают на фоне хронических заболеваний и острых аллергических реакций. В первом случае симптом может беспокоить человека месяцами, а во втором — приводить к остановке дыхания в считаные минуты.
Проблемы с дыханием могут быть вызваны, к примеру, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой или другими патологиями. Такие нарушения носят хронический характер и требуют постоянного медицинского контроля — следует пройти диагностическое обследование и придерживаться рекомендаций врача.
Кроме того, дыхательная недостаточность может быть признаком неправильной работы сердца.
«Аллергические реакции, в отличие от хронических болезней, опасны своей непредсказуемостью. Если человек не знает, на что у него аллергия, к отеку дыхательных путей может привести любой непривычный продукт, например тропические фрукты», — рассказал эксперт.
Если бунтует иммунитет
В более редких случаях проблемы с дыханием могут быть связаны с интерстициальным заболеванием легких. Оно может возникнуть из-за аутоиммунных нарушений, когда иммунная система поражает клетки собственного организма, или из-за вдыхания вредных веществ на производстве. В таком случае, опираясь на симптомы, пульмонолог или ревматолог может рекомендовать компьютерную томографию высокого разрешения, чтобы понять, что происходит с легкими. Также назначают лабораторные исследования, они необходимы для диагностики аутоиммунных болезней.
Иногда это не связано с болезнями
Кроме того, нельзя исключать и факторы, не связанные с заболеваниями. Например, одышка может появиться у любого здорового человека после физической нагрузки — это не признак заболевания. Также одышка часто беспокоит полных людей: их сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигательная системы испытывают повышенную нагрузку. В таком случае способ борьбы с нарушениями дыхания один — пройти комплексное медицинское обследование и снижать вес под тщательным контролем эндокринолога и диетолога.
В похожей ситуации оказываются и беременные на поздних сроках: из-за увеличения живота им сложно ходить, подниматься по лестницам и выполнять элементарные бытовые действия. Кроме того, увеличенная матка в последнем триместре сильно давит на диафрагму снизу и беременным становится трудно глубоко дышать. Это естественное состояние, и лечение не требуется.
В экстренных ситуациях действовать нужно быстро
Однако бывают и экстренные ситуации, в которых помощь необходима сразу же. Например, если человек подавился.
Перекрытие дыхательных путей посторонними предметами — опасное явление. Чаще всего оно возникает, если человек подавился во время приема пищи. У маленьких детей причина обычно другая: они тянут в рот любые мелкие игрушки и детали, которые находятся в открытом доступе. В обоих случаях жизнь пострадавшего находится в руках окружающих людей.
Взрослым помогает прием Геймлиха — нужно обхватить пострадавшего сзади и кулаком резко надавить на верхнюю часть живота. Повторять следует до тех пор, пока предмет не выйдет. С ребенком такой прием не сработает, его следует перевернуть головой вниз и несколько раз похлопать по спине. Подобная ситуация может случиться в любой момент и с каждым, поэтому знать основы первой помощи крайне важно, резюмировал специалист.