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Почему не получается дышать полной грудью? Врач Иванов объяснил — это не только инфаркт

Страх и волнение вызывают ситуации, когда трудно вдохнуть полной грудью или возникает ощущение нехватки воздуха. Обычно такие состояния связывают с проблемами легких и сердца. Но есть и другие причины.

16 июля 2023
Не получается дышать полной грудью
Источник:
IStockphoto

Нарушения дыхания могут появиться у людей любого возраста, и иногда они совершенно не связаны с общим состоянием здоровья. Внезапно появившаяся одышка и чувство удушья могут очень сильно напугать человека, что еще больше усугубит ситуацию. О том, что мешает дышать полной грудью, «Доктору Питеру» рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. 

Роман Иванов
Дерматовенерология

Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)

Не хватает кислорода

Нарушения, связанные с дыханием, могут быть связаны с дыхательной недостаточностью, которая возникает из-за различных причин. Она проявляется одышкой, чувством нехватки воздуха, повышением частоты вдохов и выдохов и учащенным пульсом.

В случае недостатка кислорода также краснеет лицо, руки и ноги начинают дрожать, появляются слабость и нередко головокружение.

«Если человек буквально не может дышать, теряет сознание, кожа принимает синеватый оттенок — в таком случае необходимо немедленно вызывать скорую помощь», — объяснил врач. 

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Аллергия и хронические болезни

Внезапные нарушения дыхания часто возникают на фоне хронических заболеваний и острых аллергических реакций. В первом случае симптом может беспокоить человека месяцами, а во втором — приводить к остановке дыхания в считаные минуты. 

Проблемы с дыханием могут быть вызваны, к примеру, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой или другими патологиями. Такие нарушения носят хронический характер и требуют постоянного медицинского контроля — следует пройти диагностическое обследование и придерживаться рекомендаций врача.

Кроме того, дыхательная недостаточность может быть признаком неправильной работы сердца.

«Аллергические реакции, в отличие от хронических болезней, опасны своей непредсказуемостью. Если человек не знает, на что у него аллергия, к отеку дыхательных путей может привести любой непривычный продукт, например тропические фрукты», — рассказал эксперт. 

Если бунтует иммунитет

В более редких случаях проблемы с дыханием могут быть связаны с интерстициальным заболеванием легких. Оно может возникнуть из-за аутоиммунных нарушений, когда иммунная система поражает клетки собственного организма, или из-за вдыхания вредных веществ на производстве. В таком случае, опираясь на симптомы, пульмонолог или ревматолог может рекомендовать компьютерную томографию высокого разрешения, чтобы понять, что происходит с легкими. Также назначают лабораторные исследования, они необходимы для диагностики аутоиммунных болезней. 

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Иногда это не связано с болезнями

Кроме того, нельзя исключать и факторы, не связанные с заболеваниями. Например, одышка может появиться у любого здорового человека после физической нагрузки — это не признак заболевания. Также одышка часто беспокоит полных людей: их сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигательная системы испытывают повышенную нагрузку. В таком случае способ борьбы с нарушениями дыхания один — пройти комплексное медицинское обследование и снижать вес под тщательным контролем эндокринолога и диетолога. 

В похожей ситуации оказываются и беременные на поздних сроках: из-за увеличения живота им сложно ходить, подниматься по лестницам и выполнять элементарные бытовые действия. Кроме того, увеличенная матка в последнем триместре сильно давит на диафрагму снизу и беременным становится трудно глубоко дышать. Это естественное состояние, и лечение не требуется. 

В экстренных ситуациях действовать нужно быстро

Однако бывают и экстренные ситуации, в которых помощь необходима сразу же. Например, если человек подавился. 

Перекрытие дыхательных путей посторонними предметами — опасное явление. Чаще всего оно возникает, если человек подавился во время приема пищи. У маленьких детей причина обычно другая: они тянут в рот любые мелкие игрушки и детали, которые находятся в открытом доступе. В обоих случаях жизнь пострадавшего находится в руках окружающих людей.

Взрослым помогает прием Геймлиха — нужно обхватить пострадавшего сзади и кулаком резко надавить на верхнюю часть живота. Повторять следует до тех пор, пока предмет не выйдет. С ребенком такой прием не сработает, его следует перевернуть головой вниз и несколько раз похлопать по спине. Подобная ситуация может случиться в любой момент и с каждым, поэтому знать основы первой помощи крайне важно, резюмировал специалист. 

Автор текста:Алена Парецкая
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