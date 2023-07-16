В более редких случаях проблемы с дыханием могут быть связаны с интерстициальным заболеванием легких. Оно может возникнуть из-за аутоиммунных нарушений, когда иммунная система поражает клетки собственного организма, или из-за вдыхания вредных веществ на производстве. В таком случае, опираясь на симптомы, пульмонолог или ревматолог может рекомендовать компьютерную томографию высокого разрешения, чтобы понять, что происходит с легкими. Также назначают лабораторные исследования, они необходимы для диагностики аутоиммунных болезней.