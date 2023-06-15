CNN: ученые выяснили, сколько алкоголя снижает риски инфаркта, но повышает шансы онкологии

Команда кардиологов из Массачусетского университета в США после анализа данных нескольких тысяч людей из биобанка обнаружила, что у тех, кто выпивал от 1 до 14 порций алкоголя в неделю, меньше шансов получить сердечный приступ или инсульт , чем у тех, кто выпивал менее одной порции в неделю. Были учтены генетические особенности, образ жизни и другие факторы риска.