CNN: ученые выяснили, сколько алкоголя снижает риски инфаркта, но повышает шансы онкологии

Алкоголь вреден. И любая доза, даже минимальная, — это вступление в зону определенного риска. Так обычно говорят врачи. Ученые же доказывают, и не первый раз, что у абсолютных трезвенников больше шансов получить инфаркт или инсульт, чем у тех, кто употребляет алкоголь в минимальных дозах.
Исследователи из Бостона решили выяснить, каким же образом спиртное действует на организм так, что снижает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Были предположения, что алкоголь в небольших количествах способен повышать уровень «хорошего» холестерина, снижать уровень белка фибриногена (один из основных факторов свертывания крови) и защищать от тромбов. Но есть и еще один фактор — мозг,
Алкоголь и мозг
Команда кардиологов из Массачусетского университета в США после анализа данных нескольких тысяч людей из биобанка обнаружила, что у тех, кто выпивал от 1 до 14 порций алкоголя в неделю, меньше шансов получить сердечный приступ или инсульт, чем у тех, кто выпивал менее одной порции в неделю. Были учтены генетические особенности, образ жизни и другие факторы риска.
Ученые выяснили, что у тех, кто пил спиртное в небольших количествах, была снижена активность в миндалевидном теле — части мозга, которая играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха. Когда миндалевидное тело перевозбуждено, оно включает симпатическую нервную систему, настраивая тело на реакцию «бей или беги». Это приводит к повышению артериального давления и усилению воспаления.
«Мы обнаружили, что именно эти изменения в мозге и объясняют защитный эффект алкоголя для сердца, — заявил один из авторов исследования Ахмед Тавакол. — Алкоголь в два раза эффективнее снижал риск развития серьезных неблагоприятных сердечных событий у людей, имеющих повышенные уровни стресса и тревоги».
Одна доза алкоголя — это сколько?
Алкоголь опасен
Ученые предупреждают, что их исследование касается только тех, кто выпивает очень мало алкоголя. Превышение дозы — уже опасно. Для сильно пьющих риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, наоборот, возрастают в разы.
Кроме того, исследователи обнаружили, что любое количество алкоголя повышает риск развития рака, поэтому очень важно найти альтернативные алкоголю методы снижения стресса.
Ранее нарколог рассказал «Доктору Питеру» об опасности регулярного употребления алкоголя — даже в минимальных дозах. Проблема в том, что даже условно разрешенная доза пива или вина, водки или коньяка может вызвать болезненную зависимость.
«Если каждый день пить „разрешенную“ дозу пива или вина, коньяка, можно стать алкоголиком», — предупредил врач Илья Кислер.