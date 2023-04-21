Профессор Мендельсон объяснил, чем вреден алкоголь на ночь

Алкоголь также может усугубить уже имеющуюся бессонницу, причем любую — не важно, трудно вам заснуть, страдаете вы от частых пробуждений в течение ночи или раннего подъема. Подсчитано, что от 35% до 70% людей, употребляющих алкоголь, страдают бессонницей. В дальнейшем такая ситуация становится похожа на замкнутый круг, где уже непонятно, что на что влияет — бессонница на употребление алкоголя перед сном или алкоголь на нарушения сна. В итоге это может привести, помимо проблем со сном, к зависимости.