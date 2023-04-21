Профессор Мендельсон объяснил, чем вреден алкоголь на ночь

Алкоголь действительно помогает расслабиться и даже лучше заснуть, но потом ваш сон не принесет никакой пользы. Даже если вы выпьете одну-две рюмочки. Как объясняет доктор Джон Мендельсон, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, через 3-4 часа убаюканные алкоголем люди обычно просыпаются и не могут больше заснуть. А зависимые от алкоголя и вовсе не могут погрузиться в сон, если не выпьют вечером.
Профессор Калифорнийского университета
1. Он нарушает фазу быстрого сна
Расслабляющее действие алкоголя может казаться верным способом заснуть вечером. Однако исследования показали, что спиртное прерывает цикл сна, особенно быстрого, или так называемого REM-сна, — именно в эту фазу нам снятся сны. А когда вы не получаете достаточного количества быстрого сна, не сможете почувствовать себя утром отдохнувшим, то на следующий день все это скажется на вашей активности, и, конечно, не в лучшую сторону.
2. Вы чаще просыпаетесь
Алкоголь считается депрессантом центральной нервной системы — с этим связано чувство расслабления, которое он дает. Благодаря этому эффекту он и помогает быстрее заснуть. Но у большинства людей этот сон длится недолго. По мере того как ваш организм перерабатывает алкоголь, угнетенные нервные клетки в головном мозге вновь активизируются. Этот процесс приведет к пробуждению, а вот снова заснуть станет проблемой.
3. Алкоголь подавляет выработку гормона сна
Наш организм вырабатывает мелатонин, чтобы контролировать цикл «сон — бодрствование», который совпадает с солнечным светом. Шишковидная железа (эпифиз) в головном мозге выделяет мелатонин, когда садится солнце, — в это время мы начинаем чувствовать усталость.
Употребление же алкоголя снижает выработку гормона независимо от того, зашло солнце или нет. Так, одно исследование показало, что прием алкоголя за час до сна может подавить выработку мелатонина на 20%.
4. Он усиливает последствия нарушений сна
Если у вас уже есть какие-то проблемы со сном, например из-за обструктивного апноэ, алкоголь только все усугубит. При этом диагнозе спиртное может вызывать задержки дыхания ночью чаще и дольше, чем обычно. Исследования показывают, что риск апноэ во сне в этом случае увеличивается на 25%.
Алкоголь также может усугубить уже имеющуюся бессонницу, причем любую — не важно, трудно вам заснуть, страдаете вы от частых пробуждений в течение ночи или раннего подъема. Подсчитано, что от 35% до 70% людей, употребляющих алкоголь, страдают бессонницей. В дальнейшем такая ситуация становится похожа на замкнутый круг, где уже непонятно, что на что влияет — бессонница на употребление алкоголя перед сном или алкоголь на нарушения сна. В итоге это может привести, помимо проблем со сном, к зависимости.
Еще два эффекта
О них рассказывал главный внештатный психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин.
Вечерний алкоголь может заставить вас просыпаться по нескольку раз за ночь за счет сильного мочегонного эффекта, которым обладают спиртные напитки. А иногда и вовсе привести к летальному исходу. Дело в том, что во время сна у выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, что сопровождается храпом и синдромом апноэ во сне — временным прекращением дыхания. В результате от кислородного голодания страдают мозг и сердце, а также повышается риск внезапной смерти.