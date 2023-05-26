Что будет, если в год пить на литр меньше алкоголя, выяснили ученые ВШЭ

Результаты исследования о взаимосвязи употребления алкоголя и продолжительности жизни представили экономисты ВШЭ. Так, ученые выяснили, на сколько дольше можно прожить, если пить алкоголя в год на литр меньше.
Исследователи опирались на данные Росстата: в среднем в год россияне употребляют около 7,4 литра спиртного (в перерасчете на чистый алкоголь). Но есть регионы, где цифры резко отличаются. Например, жители Сахалина выпивают почти 14 литров.
К слову, раньше цифры алкогольной статистики были больше. Так, в 2011 году на душу населения в России приходилось 18 литров спиртного, а в 2018-м оно уменьшилось до 9,3 литра.
Важно: в статистике зарегистрированное употребление алкоголя определяется как годовой объем продаж чистого алкоголя в литрах на человека в возрасте 15 лет и старше. Правда, эти данные не учитывают нелегальный оборот и самодельное изготовление спиртного. Так, в 2019 году, по данным ВОЗ, на незарегистрированное потребление приходилось плюс 30% общего потребления.
Меньше пить — дольше жить
Ученые ВШЭ выяснили, что сокращение потребления чистого алкоголя на 1 литр в год может увеличить ожидаемую продолжительность жизни в России мужчин на 1,6 месяца, женщин — на 1,8 месяца,
Еще больше — на 4,6 месяца — увеличить продолжительность жизни поможет отказ от курения, однако только для женщин. Для мужчин четкой зависимости не прослеживается, отметили исследователи.
Дольше будут жить и те, кто регулярно занимается спортом, причем эта взаимосвязь больше работает для мужчин. Удвоение доли занимающихся спортом повышает продолжительность жизни мужчин на целый год, женщин — на девять месяцев.
По данным исследователей из ВШЭ, разрыв по уровню продолжительности жизни между разными субъектами России очень серьезный. Жители республик Кавказа, Москвы и Санкт-Петербурга живут в среднем по 76-78 лет, тогда как для россиян из Тывы, Забайкальского края, Амурской области, Чукотки и Еврейской автономной области ожидаемая продолжительность жизни составляет 67-68 лет.
Как пить меньше алкоголя
Есть такое понятие — «влажный образ жизни», когда вы не полностью исключаете алкоголь (выбираете «сухой закон»), а употребляете спиртное, но редко. Термин появился в соцсетях и стал вирусным. «Влажный образ жизни» означает решение придерживаться принципа умеренности в отношениях с алкоголем. То есть вы все еще пьете, но понемногу и изредка. Вы, скорее, наслаждаетесь вкусом напитка, но не эффектом от него.
Четких установленных правил «влажного образа жизни» нет. Главное — не употреблять алкоголь просто так. Чаще говорить «нет», когда появляется возможность выпить.
Безопасная доза
Есть установленные ВОЗ нормы умеренного потребления спиртного, но врачи-наркологи предупреждают: если вы увлекающийся человек, то, начиная с малого, можете закончить передозировкой. Так что лучше вовсе исключить спиртное из своей жизни.
Как рассказал врач Евгений Рысин, любое употребление алкоголя — вступление в зону определенного медицинского риска. По его словам, условные нормы ВОЗ — 150 мл вина для женщин и 200 мл для мужчин 2 раза в месяц — говорят не о безвредном употреблении алкоголя, а о правилах минимального вреда.