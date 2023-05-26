Что будет, если в год пить на литр меньше алкоголя, выяснили ученые ВШЭ

Есть такое понятие — «влажный образ жизни», когда вы не полностью исключаете алкоголь (выбираете «сухой закон»), а употребляете спиртное, но редко. Термин появился в соцсетях и стал вирусным. «Влажный образ жизни» означает решение придерживаться принципа умеренности в отношениях с алкоголем. То есть вы все еще пьете, но понемногу и изредка. Вы, скорее, наслаждаетесь вкусом напитка, но не эффектом от него.