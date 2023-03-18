Маммолог Тамаева объяснила, что делает алкоголь с организмом женщин в 50 лет

Алкоголь для женщин в 50 лет

— Алкоголь в целом опасен из-за токсичного действия этанола и продуктов его переработки, например ацетальдегида , — объясняет врач-маммолог Фатима Тамаева. — Это вещество вызывает нарушения работы центральной нервной системы, замедляет кровообращение в сосудах головного мозга, отрицательно сказывается на работе органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и половой систем.

Если вы регулярно пьете вино, любите пиво или неравнодушны к коньяку или даже водке, бесследно это увлечение не пройдет. Проблема в том, что алкоголь будет систематически разрушать ткани и клетки организма. И особенно опасно это для женщин в период постменопаузы.

— Частое и бесконтрольное употребление алкогольных напитков — это один из факторов риска возникновения рака молочной железы (РМЖ), — предупреждает врач. — Алкоголь увеличивает концентрацию эстрогена в крови, провоцируя развитие гормон-зависимых форм онкологических новообразований.

Риски увеличиваются существенно, уточняет маммолог.