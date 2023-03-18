Маммолог Тамаева объяснила, что делает алкоголь с организмом женщин в 50 лет

Почти половина смертей от рака связана с предотвратимыми факторами риска, включая три основных:
курение,
алкоголь,
лишний вес.
Такой вывод
А самые частые виды онкозаболеваний, которые диагностируют у злостных любителей спиртного, — рак верхней части пищеварительного тракта (рот, глотка, гортань, пищевод), желудка, поджелудочной железы, печени и кишечника.
При этом врачи напоминают, что женскому организму алкоголь вредит больше, чем мужскому: у мужчин больше печень, больше объем воды в тканях и, как следствие, они получают меньшую токсическую нагрузку, чем женщины. Кроме того, способность печени расщеплять этанол у мужчин в целом выше.
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7Личный сайт
Алкоголь для женщин в 50 лет
— Алкоголь в целом опасен из-за токсичного действия этанола и продуктов его переработки, например ацетальдегида, — объясняет врач-маммолог Фатима Тамаева. — Это вещество вызывает нарушения работы центральной нервной системы, замедляет кровообращение в сосудах головного мозга, отрицательно сказывается на работе органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной и половой систем.
Если вы регулярно пьете вино, любите пиво или неравнодушны к коньяку или даже водке, бесследно это увлечение не пройдет. Проблема в том, что алкоголь будет систематически разрушать ткани и клетки организма. И особенно опасно это для женщин в период постменопаузы.
— Частое и бесконтрольное употребление алкогольных напитков — это один из факторов риска возникновения рака молочной железы (РМЖ), — предупреждает врач. — Алкоголь увеличивает концентрацию эстрогена в крови, провоцируя развитие гормон-зависимых форм онкологических новообразований.
Риски увеличиваются существенно, уточняет маммолог.
— Ежедневное употребление одной бутылки пива (500 мл) или двух бокалов вина повышает вероятность образования злокачественных опухолей в груди у женщин в период пременопаузы приблизительно на 5%, а в период постменопаузы — на 9%, — рассказывает Фатима Тамаева. — Согласно исследованиям, пристрастие к спиртным напиткам в 5-11% случаев является причиной начала опухолевого процесса в молочных железах.
Врач — гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог
— Исследований, посвященных влиянию алкоголя на женский организм, немного. Если суммировать данные, то ученые говорят об отрицательном действии алкоголя на овуляцию. Злоупотребление алкоголем может снизить овариальный резерв и способствовать более ранней менопаузе, —
Относительно безопасная доза алкоголя для женщин
— Это 12 г в день для женщин, то есть бокал вина (100 мл), — говорит Ольга Каплина. — Но даже такие порции при ежедневном употреблении будут отрицательно влиять на ваш организм.
Тем, кому уже исполнилось 40
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что ученые обнаружили интересный факт. Алкоголь людям старше сорока лет полезнее, чем более молодым. Масштабное исследование о рисках употребления алкоголя опубликовано в журнале Lancet.
— 100 мл вина (бутылка пива или стопка крепкого алкоголя) в день помогут избежать ишемической болезни сердца, инфаркта и диабета, — говорится в исследовании. — Причем чем человек старше, тем выше уровень безопасного приема алкоголя — в возрасте 65+ он вырастает примерно на треть.⠀
Но ученые уточняют — никому и никогда нельзя пить чаще трех дней в неделю или больше одной бутылки вина в день, от этого в мозге накапливается железо. Оно повышает риск развития болезни Паркинсона или синдрома Альцгеймера.