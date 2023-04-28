Академик Драпкина объяснила, как запах тела помогает найти идеального возлюбленного

У каждого человека свой аромат. И речь не только о запахе пота в жаркий день или после тяжелых физических нагрузок. Но задумывались ли вы, зачем вообще нашему телу нужен запах? Доктор медицинских наук Оксана Драпкина объяснила в своем
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» МинздраваПодробнее
Как отмечает специалист, свой аромат есть у всех животных. Это свойство очень важно для выживания и размножения. С помощью зловония опоссумы и скунсы, например, размножаются. А некоторые насекомые с помощью обоняния могут найти партнера для продолжения рода.
Кстати, запах играет большую роль в выборе спутника жизни и у людей. Ученые говорят, что именно запах помогает нам выбирать себе возлюбленного, наиболее подходящего для воспроизведения здоровых детей. Происходит этого благодаря молекулам главного комплекса гистосовместимости, которые важны для работы иммунитета.
Исследователи проводили множество экспериментов на животных и людях. Испытания показали, что аромат тела того или иного человека кажется нам более приятным, если состав его ГКГ отличается от нашего. Именно такой принцип делает потенциальное потомство более устойчивыми к болезням. Кроме того, ориентирование по запаху помогает избегать спариваний между близкими родственниками.
Также есть исследования, которые показали, что запах помогает нам определять пригодность партнера для создания семьи, исходя из его возраста. Пожилые люди пахнут немного иначе, и ответственно за это вещество 2-ноненаль.
Благодаря чему мы вообще пахнем? Аромат тела — результат активности апокринных потовых желез в подмышках и гениталиях. Бактерии, обитающие на коже человека, расщепляют жиры с образованием пахучих веществ, которые и дают запах пота.
Он может быть разным в зависимости от рациона, генетики, материала одежды, в которую одет человек, погоды, гигиенических привычек, уровня физических нагрузок и психической устойчивости. Главное — помнить: у здорового, не пренебрегающего правилами гигиены человека он не бывает зловонным или отталкивающим.
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