Академик Драпкина объяснила, как запах тела помогает найти идеального возлюбленного

У каждого человека свой аромат. И речь не только о запахе пота в жаркий день или после тяжелых физических нагрузок. Но задумывались ли вы, зачем вообще нашему телу нужен запах? Доктор медицинских наук Оксана Драпкина объяснила в своем телеграм-канале , почему мы пахнем и о чем это может рассказать.