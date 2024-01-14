Технолог Ершова предупредила о болезни, которая угрожает любителям домашних солений

Овощные консервы — продукт спорный. С одной стороны, это все-таки овощи, а значит, источник полезной клетчатки. С другой — в таких продуктах очень много соли, что повышает давление, приводит к сильным отекам и проблемам с почками.
Кроме того, из-за избытка соли организм теряет кальций, отвечающий за прочность костей. Поэтому рассол из-под соленых огурцов пить точно не стоит.
Но есть еще одна серьезная опасность от солений, причем не магазинных, а именно домашних.
Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения
«Употребление некачественно приготовленных солений может стать причиной заражения опасным заболеванием „ботулизм“, которое возникает при употреблении продуктов, зараженных ботулиническими микробами, — предупреждает технолог Елена Ершова. — Ботулизм поражает центральную нервную систему человека и может привести к инвалидности или летальному исходу, если вовремя не обратиться за помощью к врачам».
Но как эти бактерии проникают в домашние соленья?
«Ботулинические микробы развиваются в почве. Из почвы споры возбудителя попадают на овощи, грибы и другие продукты, — рассказывает эксперт. — При подготовке овощей к консервации и солению невозможно полностью их очистить. На овощах часто остаются частички земли и другой мусор, зараженные ботулиническими микробами. С этими частичками в банку при консервации как раз и могут попасть споры опасного микроба».
При этом вы не избавитесь от бактерии, просто обдав овощи кипятком.
«Ботулинические микробы не боятся термической обработки, погибают они только при температуре от +120 градусов, — говорит Елена Ершова. — Но выдерживать такую температуру при приготовлении домашних солений сложно. К тому же микробы любят безвоздушную среду, в которой быстро размножаются. Поэтому домашние соленья, которые часто хранятся в стеклянных банках с герметичными крышками, — идеальная среда для возбудителя ботулизма».
Как понять, что продукт опасен
«Если домашние соленья заражены ботулиническими микробами, их внешний вид, вкус и запах могут не измениться. А значит, определить опасность просто на глаз невозможно», — предупреждает наш эксперт.
Поэтому ни в коем случае нельзя покупать домашние консервы с рук, лучше приобретать соленья от проверенных производителей. Консервы промышленного производства при соблюдении технологий подвергаются воздействию высоких температур, и микробы погибают.
Как делать безопасные заготовки
Отбирайте для солений овощи без повреждений и пятен гниения.
Тщательно промывайте овощи перед консервацией.
Соблюдайте пропорции консервантов (соль, сахар, уксус и т.д.).
Тщательно промывайте и стерилизуйте тару, а затем и банки с консервацией.
Храните соленья при температуре не выше +3 °С — в погребе или холодильнике.
Перед употреблением удостоверьтесь, что крышка не вздулась и в банке нет брожения.
Симптомы ботулизма
«Симптомы могут проявляться сразу или спустя время, — говорит Владислав Коннов, врач-инфекционист московской инфекционной клинической больницы № 2. — Заболевание часто начинается с тошноты, жидкого стула, дискомфорта в животе. Чуть позднее, а иногда и сразу могут появиться симптомы поражения нервной системы: затруднение при глотании, проблемы со зрением, затруднение дыхания, вплоть до остановки дыхания».