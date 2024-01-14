Технолог Ершова предупредила о болезни, которая угрожает любителям домашних солений

«Ботулинические микробы развиваются в почве. Из почвы споры возбудителя попадают на овощи, грибы и другие продукты, — рассказывает эксперт. — При подготовке овощей к консервации и солению невозможно полностью их очистить. На овощах часто остаются частички земли и другой мусор, зараженные ботулиническими микробами. С этими частичками в банку при консервации как раз и могут попасть споры опасного микроба».