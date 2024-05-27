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Сколько можно хранить таблетки вне упаковки, объясняет токсиколог Водовозов

Срок годности, написанный на упаковке таблеток, далеко не всегда действительно дает понять, можно ли их использовать и сработает ли лекарство.

27 мая 2024Обсудить
лекарства цвет таблетки
Источник:
IStockphoto

Вы наверняка знаете, что у еды есть свои правила и сроки хранения. Если эти два момента не учитывать, даже самый обыденный продукт может как минимум спровоцировать расстройство желудка. А в худшем случае — вообще убить.

Однако важно помнить: у лекарств тоже имеются свои сроки годности. И речь не только о дате, которая написана на упаковке. Во многом на этот показатель влияет способ хранения таблеток.

Подробнее об этом для издания Naked Sceince рассказал токсиколог Алексей Водовозов.

Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

Таблетки уязвимы

Как отмечает врач, лекарства в виде таблеток устроены довольно сложно. Основную часть таблетки могут составлять дополнительные компоненты: наполнители, стабилизаторы, корригенты и другие вещества. Действующие соединения могут составлять всего пару микрограммов от общей массы препарата.

Кроме того, некоторые таблетки достаточно чувствительны к влиянию внешней среды. И солнечные лучи, и высокая влажность, и кислород, и многое другое способно повлиять не только на внешний вид и структуру таблетки, но и на ее химический состав.

Зачем нужны блистеры

Чтобы максимально защитить таблетки, производители используют блистеры. Такие упаковки помогают гарантировать сохранность свойств лекарства как минимум до истечения срока годности, а в некоторых случаях даже дольше.

Однако есть важный нюанс. Это относится только к невскрытому и недеформированному блистеру.

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Примерно 12 месяцев

Водовозов подчеркивает: после вскрытия упаковки вы обеспечиваете доступ всех факторов среды к таблеткам. А потому срок их годности с этого момента нужно считать иначе. По мнению врачей из разных стран, после вскрытия блистера таблетки можно использовать еще примерно год.

В некоторых случаях срок годности лекарств будет еще меньше, если вы заметили признаки порчи таблеток. Например, изменения в органолептических свойствах, прописанных в инструкции по применению.

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Кстати

Чтобы лекарство сработало как надо и не причинило вам вреда, его нужно еще и правильно употребить. Например, знаете ли вы, что некоторые безобидные на первый взгляд напитки плохо сочетаются с таблетками?

Вам вряд ли в здравом уме пришла бы мысль запить препарат алкоголем. Но даже вполне обычный грейпфрутовый сок для этих целей тоже не подходит. Он одновременно может снизить эффективность лекарства и повысить риск самых разных побочных эффектов. Дело даже может дойти до совсем тяжелых осложнений — например, почечной недостаточности.

Контрацептивы, кстати, тоже практически перестанут работать, если запить их с помощью грейпфрутового сока.

О других распространенных ошибках в употреблении лекарств можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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