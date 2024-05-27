Сколько можно хранить таблетки вне упаковки, объясняет токсиколог Водовозов

Вы наверняка знаете, что у еды есть свои правила и сроки хранения. Если эти два момента не учитывать, даже самый обыденный продукт может как минимум спровоцировать расстройство желудка. А в худшем случае — вообще убить.
Однако важно помнить: у лекарств тоже имеются свои сроки годности. И речь не только о дате, которая написана на упаковке. Во многом на этот показатель влияет способ хранения таблеток.
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Таблетки уязвимы
Как отмечает врач, лекарства в виде таблеток устроены довольно сложно. Основную часть таблетки могут составлять дополнительные компоненты: наполнители, стабилизаторы, корригенты и другие вещества. Действующие соединения могут составлять всего пару микрограммов от общей массы препарата.
Кроме того, некоторые таблетки достаточно чувствительны к влиянию внешней среды. И солнечные лучи, и высокая влажность, и кислород, и многое другое способно повлиять не только на внешний вид и структуру таблетки, но и на ее химический состав.
Зачем нужны блистеры
Чтобы максимально защитить таблетки, производители используют блистеры. Такие упаковки помогают гарантировать сохранность свойств лекарства как минимум до истечения срока годности, а в некоторых случаях даже дольше.
Однако есть важный нюанс. Это относится только к невскрытому и недеформированному блистеру.
Примерно 12 месяцев
Водовозов подчеркивает: после вскрытия упаковки вы обеспечиваете доступ всех факторов среды к таблеткам. А потому срок их годности с этого момента нужно считать иначе. По мнению врачей из разных стран, после вскрытия блистера таблетки можно использовать еще примерно год.
В некоторых случаях срок годности лекарств будет еще меньше, если вы заметили признаки порчи таблеток. Например, изменения в органолептических свойствах, прописанных в инструкции по применению.
Кстати
Чтобы лекарство сработало как надо и не причинило вам вреда, его нужно еще и правильно употребить. Например, знаете ли вы, что некоторые безобидные на первый взгляд напитки плохо сочетаются с таблетками?
Вам вряд ли в здравом уме пришла бы мысль запить препарат алкоголем. Но даже вполне обычный грейпфрутовый сок для этих целей тоже не подходит. Он одновременно может снизить эффективность лекарства и повысить риск самых разных побочных эффектов. Дело даже может дойти до совсем тяжелых осложнений — например, почечной недостаточности.
Контрацептивы, кстати, тоже практически перестанут работать, если запить их с помощью грейпфрутового сока.
О других распространенных ошибках в употреблении лекарств можно узнать ЗДЕСЬ.