Сколько можно хранить таблетки вне упаковки, объясняет токсиколог Водовозов

Вам вряд ли в здравом уме пришла бы мысль запить препарат алкоголем. Но даже вполне обычный грейпфрутовый сок для этих целей тоже не подходит. Он одновременно может снизить эффективность лекарства и повысить риск самых разных побочных эффектов. Дело даже может дойти до совсем тяжелых осложнений — например, почечной недостаточности.