Профессор Драпкина объяснила, как по названию лекарства понять, что оно может навредить

«Например, «форте» говорит о повышенной концентрации действующего вещества или о наличии дополнительных компонентов для усиления эффективности. Препараты с такими приставками требуют более осторожного применения и консультации с врачом, так как вы можете получить не только усиленный эффект, но и больший риск побочных эффектов, — предупреждает терапевт. — «Мите» означает низкую дозу действующего вещества и неяркий эффект от препарата, «рапид» указывает на быстрое действие, «ретард» и «депо» — на замедленное». Кстати, таблетки и капсулы с такой пометкой обычно не следует разламывать или разжевывать».