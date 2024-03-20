Профессор Драпкина объяснила, как по названию лекарства понять, что оно может навредить

В аптеках часто можно обнаружить лекарства с необычными и даже забавными названиями. Но мало кто задумывается о том, каким образом препаратам присваиваются имена.
Сейчас любой лекарственный препарат имеет как минимум три различных названия. Что они означают и почему важно обращать внимание на каждое? На примере известного всем аспирина
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Химическое и непатентованное
«Одно из главных названий лекарства — это его химическое наименование, которое отражает атомарную или молекулярную структуру препарата. Дается оно согласно требованиям Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC), — говорит Оксана Драпкина. — Например, химическое наименование аспирина — 2-(ацетилокси)бензойная кислота».
Обычно химическое название сложное и длинное. Обычному человеку его трудно запомнить и даже произнести.
Более информативное — международное непатентованное название (МНН), которое используется во всем мире для однозначного обозначения препарата на разных языках. Это название пишут мелким шрифтом на упаковке. Например, МНН аспирина — ацетилсалициловая кислота. В случае если препарат содержит несколько веществ, ему не присваивается МНН, а перечисляются МНН компонентов, которые входят в его состав.
МНН разрабатывается в соответствии с правилами, установленными ВОЗ.
«В названии МНН может отражаться источник получения вещества, химическое основание, болезнь или орган, которые они лечат, или имя создателя», — продолжает Оксана Драпкина.
К слову, не все вещества получают МНН. Например, его не дают растительным и гомеопатическим препаратам.
Говорящие названия
Третье название — торговое. Обычно оно написано крупными буквами на упаковке, и именно на него обращают внимание потребители.
«Торговое название необходимо для различения препаратов разных производителей с одинаковым действующим веществом, — объясняет врач. — Его стараются делать удобным, приятным на слух и отличающимся от названий препаратов с другим эффектом. Например, ацетилсалициловая кислота от разных производителей может называться совершенно по-разному».
Потребители считают наиболее удачными говорящие названия, которые непосредственно указывают на область применения препарата:
«грипп» или «флю» (от «influenza») в названии есть у препаратов от ОРВИ;
«вит» указывает на витамины;
«фер» — на железо;
«лакс» — на слабительный эффект;
«алг» (от греческого «algos» — боль) часто встречается в названиях обезболивающих средств;
«кардиа», «кор» указывают на лечение заболеваний сердца;
«дерма» — на кожу.
Однако не всегда названия соответствуют содержанию.
«Например, в названии „папазол“ отражены компоненты препарата — папаверин и бендазол, а не его эффект. В случае с „Виагрой“ слова „vigor“ (сила) и „Ниагара“ объединены для символизации силы и мощи», — продолжает врач.
Внимание на приставки
Названия также могут содержать приставки, указывающие на особенности действия препарата.
«Например, «форте» говорит о повышенной концентрации действующего вещества или о наличии дополнительных компонентов для усиления эффективности. Препараты с такими приставками требуют более осторожного применения и консультации с врачом, так как вы можете получить не только усиленный эффект, но и больший риск побочных эффектов, — предупреждает терапевт. — «Мите» означает низкую дозу действующего вещества и неяркий эффект от препарата, «рапид» указывает на быстрое действие, «ретард» и «депо» — на замедленное». Кстати, таблетки и капсулы с такой пометкой обычно не следует разламывать или разжевывать».
Есть причина, по которой при выборе препаратов важно обращать внимание не только на их торговые названия, но и на непатентованные.
Возможна ситуация, когда человек случайно принимает несколько препаратов с разными торговыми названиями, но содержащих одно и то же действующее вещество. Это может привести к передозировке. Например, многие препараты для снятия симптомов ОРВИ содержат парацетамол. Если человек принимает несколько таких лекарств одновременно, он может превысить рекомендованную дозу и нанести вред своей печени.
У людей с лекарственной аллергией реакция может возникнуть не только на один препарат, но и на другие, если они имеют схожую химическую структуру и действие.
«К примеру, у человека с аллергией на пенициллин есть вероятность развития перекрестной реакции на другие антибиотики пенициллинового ряда, потому что в их составе имеется общее β-лактамное кольцо. В этом случае МНН может указать на групповую принадлежность препарата и предупредить развитие тяжелых последствий», — объясняет Оксана Драпкина.