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Профессор Драпкина объяснила, как по названию лекарства понять, что оно может навредить

А вы знаете, как дают названия лекарствам и почему необходимо обращать внимание не только на торговое, но и на непатентованное название. Объясняет профессор, врач-терапевт Оксана Драпкина.

20 марта 2024
лекарства названия
Источник:

iStockphoto

В аптеках часто можно обнаружить лекарства с необычными и даже забавными названиями. Но мало кто задумывается о том, каким образом препаратам присваиваются имена.

Сейчас любой лекарственный препарат имеет как минимум три различных названия. Что они означают и почему важно обращать внимание на каждое? На примере известного всем аспирина рассказывает врач-терапевт.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Химическое и непатентованное

«Одно из главных названий лекарства — это его химическое наименование, которое отражает атомарную или молекулярную структуру препарата. Дается оно согласно требованиям Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC), — говорит Оксана Драпкина. — Например, химическое наименование аспирина — 2-(ацетилокси)бензойная кислота».

Обычно химическое название сложное и длинное. Обычному человеку его трудно запомнить и даже произнести.

Более информативное — международное непатентованное название (МНН), которое используется во всем мире для однозначного обозначения препарата на разных языках. Это название пишут мелким шрифтом на упаковке. Например, МНН аспирина — ацетилсалициловая кислота. В случае если препарат содержит несколько веществ, ему не присваивается МНН, а перечисляются МНН компонентов, которые входят в его состав.

МНН разрабатывается в соответствии с правилами, установленными ВОЗ.

«В названии МНН может отражаться источник получения вещества, химическое основание, болезнь или орган, которые они лечат, или имя создателя», — продолжает Оксана Драпкина.

К слову, не все вещества получают МНН. Например, его не дают растительным и гомеопатическим препаратам.

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Говорящие названия

Третье название — торговое. Обычно оно написано крупными буквами на упаковке, и именно на него обращают внимание потребители.

«Торговое название необходимо для различения препаратов разных производителей с одинаковым действующим веществом, — объясняет врач. — Его стараются делать удобным, приятным на слух и отличающимся от названий препаратов с другим эффектом. Например, ацетилсалициловая кислота от разных производителей может называться совершенно по-разному».

Потребители считают наиболее удачными говорящие названия, которые непосредственно указывают на область применения препарата:

  • «грипп» или «флю» (от «influenza») в названии есть у препаратов от ОРВИ;

  • «вит» указывает на витамины;

  • «фер» — на железо;

  • «лакс» — на слабительный эффект;

  • «алг» (от греческого «algos» — боль) часто встречается в названиях обезболивающих средств;

  • «кардиа», «кор» указывают на лечение заболеваний сердца;

  • «дерма» — на кожу.

Однако не всегда названия соответствуют содержанию.

«Например, в названии „папазол“ отражены компоненты препарата — папаверин и бендазол, а не его эффект. В случае с „Виагрой“ слова „vigor“ (сила) и „Ниагара“ объединены для символизации силы и мощи», — продолжает врач.

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Внимание на приставки

Названия также могут содержать приставки, указывающие на особенности действия препарата.

«Например, «форте» говорит о повышенной концентрации действующего вещества или о наличии дополнительных компонентов для усиления эффективности. Препараты с такими приставками требуют более осторожного применения и консультации с врачом, так как вы можете получить не только усиленный эффект, но и больший риск побочных эффектов, — предупреждает терапевт. — «Мите» означает низкую дозу действующего вещества и неяркий эффект от препарата, «рапид» указывает на быстрое действие, «ретард» и «депо» — на замедленное». Кстати, таблетки и капсулы с такой пометкой обычно не следует разламывать или разжевывать».

Есть причина, по которой при выборе препаратов важно обращать внимание не только на их торговые названия, но и на непатентованные.

  1. Возможна ситуация, когда человек случайно принимает несколько препаратов с разными торговыми названиями, но содержащих одно и то же действующее вещество. Это может привести к передозировке. Например, многие препараты для снятия симптомов ОРВИ содержат парацетамол. Если человек принимает несколько таких лекарств одновременно, он может превысить рекомендованную дозу и нанести вред своей печени.

  2. У людей с лекарственной аллергией реакция может возникнуть не только на один препарат, но и на другие, если они имеют схожую химическую структуру и действие.

«К примеру, у человека с аллергией на пенициллин есть вероятность развития перекрестной реакции на другие антибиотики пенициллинового ряда, потому что в их составе имеется общее β-лактамное кольцо. В этом случае МНН может указать на групповую принадлежность препарата и предупредить развитие тяжелых последствий», — объясняет Оксана Драпкина.

Автор текста:Анна Майская
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