Синдром тухлой рыбы, чужих рук и еще 4 странные болезни, которые способны удивить и напугать

В этом случае это желание неконтролируемо, необъяснимо и непреодолимо. Но подобный аппетит к опасным продуктам может грозить серьезными осложнениями. В некоторых случаях считается, что пикацизм — это сигнал организма о нехватке определенных веществ, минеральных или витаминных. Но в этом случае свои желания человек может контролировать и понимает риски поедания подобных соединений.