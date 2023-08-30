Синдром тухлой рыбы, чужих рук и еще 4 странные болезни, которые способны удивить и напугать

Любая патология, возникающая у человека, по-своему уникальна. Но есть довольно редкие, тяжелые и необычные болезни и синдромы, которые впечатляют и удивляют даже ученых. Некоторые из них еще недостаточно известны, как и причины, их вызывающие. Другие заболевания не имеют эффективного лечения, тяжело протекают, а прогноз выживаемости пациентов зачастую непредсказуем.
Сами же обладатели этих редких и уникальных патологий обычно очень страдают от повышенного внимания окружающих — их внешность или поведение, а иногда и запах настолько специфичны, что не заметить таких людей невозможно.
«Доктор Питер» обсудил несколько самых странных патологий с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Пикацизм: желание есть несъедобное
Нередко признаки этой проблемы проявляются у беременных. Они едят мел, глину, сырой картофель, траву, и все из-за анемии. Но подобные причуды аппетита типичны не только и не столько для будущих матерей. Стремление есть несъедобные вещества — побелку, мел, землю, стекло или железо — возникает у людей любого возраста и пола при наличии некоторых психических расстройств.
В этом случае это желание неконтролируемо, необъяснимо и непреодолимо. Но подобный аппетит к опасным продуктам может грозить серьезными осложнениями. В некоторых случаях считается, что пикацизм — это сигнал организма о нехватке определенных веществ, минеральных или витаминных. Но в этом случае свои желания человек может контролировать и понимает риски поедания подобных соединений.
Синдром Моргеллонов
Название этой болезни в разных источниках переводят по-разному, но в оригинале оно звучит как Morgellons. Это загадочная и непонятная патология, точного объяснения которой ученые и врачи дать не могут. Широко известно о ней стало в начале 2000-х годов, когда были описаны основные жалобы и клинические характеристики.
Изначально синдром отнесли к психическим расстройствам, поскольку пациенты сообщали о том, что чувствуют ползающих под кожей червей либо насекомых. Отличием от типичных бредовых расстройств стало то, что кожа реально страдает: на ней возникают эрозирование и жжение. Кроме того, возникают мышечные судороги и суставные боли. Поэтому сейчас патологию относят к дерматозам, но с психогенной природой.
Фибродисплазия — когда вместо мышц кости
Заболевание редкое и относится к генетическим аномалиям. Из-за дефекта в генах мышцы (или соединительная ткань), которые должны быть мягкими и эластичными, постепенно превращаются в костные ткани. Процесс запускается с детства, обычно с 10-12 лет. Первоначально возникают узелки воспаления мышц, связок и сухожилий, и постепенно тело костенеет. Утрачивается способность нормально двигаться. Сегодня ведутся попытки лечить болезнь препаратом, который помогает остановить развитие болезни.
Синдром тухлой рыбы
Одна из самых неприятных для самого человека и окружающих болезнь — триметиламинурия. Второе ее название — синдром рыбного запаха, и это не просто слова.
От тела человека из-за генетических особенностей метаболизма исходит крайне неприятный запах, типичный для тухлой рыбы. Он формируется из-за накопления в теле пахучих соединений — триметиламинов. Их избыток выводится с мочой, потом и дыханием, причем зачастую сам человек настолько привыкает к своему запаху, что не замечает его. Пока помочь этим страдальцам медицина не может, среди способов терапии — регулярная гигиена, соблюдение диеты и прием активированного угля.
Синдром чужой руки
В медицине подобное психическое расстройство именуют по автору — болезнь доктора Стрейнджлава. Люди с этим расстройством обращаются к врачу с жалобами на утрату контроля за собственными руками.
В результате под воздействием малопонятных стимулов руки могут действовать бесконтрольно, вплоть до попыток удушить собственного хозяина, в том числе во время сна. Причиной заболевания считают серьезные проблемы между проводящими путями в полушариях мозга. Чем помочь этим людям, врачи пока не знают.
Синдром голубой кожи
Научное название этой болезни — аргироз. Патологию вызывает избыток ионов серебра, которые накапливаются в организме, в том числе под кожей. Кстати, это типичный пример того, что нельзя заниматься самолечением, поскольку описанные случаи аргироза связаны с приемом людьми настоек с коллоидным серебром или капель с ним для лечения насморка.
Когда ионы серебра копятся в тканях, волосы теряют пигмент и полностью обесцвечиваются, а кожа приобретает серо-голубую окраску. В нашей стране тоже есть человек с этим синдромом, у него проблема возникла именно из-за капель в нос с коллоидным серебром.