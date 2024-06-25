Серрации, метилотрофы, дрожжи: кто поджидает вас в самых грязных местах квартиры

Ковры, мебель и книги
По словам Екатерины Баньковской, доцента кафедры химических технологий Пермского политеха, в наши дома и квартиры с улицы активно заносятся частицы почвы, которые содержат большое количество микроорганизмов, плесневых грибов и вирусов. Поднимаясь в воздух вместе с пылью, они распространяются по воздуху во всех помещениях и в итоге оседают на разных поверхностях.
Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ)
«При оптимальной температуре и влажности микроорганизмы могут размножаться в коврах, обивке мебели, книгах», — объясняет Екатерина Баньковская.
Кроме того, в состав домашней пыли также могут входить целлюлоза, хлопок, шерстяные волокна, волосы, эпидермис человека, споры плесневых грибов, бактерии, фрагменты перьев, шерсти животных, частицы насекомых, синантропные клещи, пыльца растений. По словам кандидата фармацевтических наук, самый большой вред здоровью приносят клещи в домашней пыли, они — причина возникновения аллергии и астмы.
Между тем, как ни странно звучит, но для размножения вредным микроорганизмам лучше подходят не натуральные, а синтетические полимерные материалы. Как поясняет эксперт ПНИПУ, это связано с тем, что на таких поверхностях созданы идеальные условия для прикрепления микроорганизмов: они легко электризуются и накапливают заряды статического электричества, которые притягивают пыль из воздуха. В таких материалах общее количество микроорганизмов может быть больше, чем в общественных туалетах.
Как говорят в Пермском политехе, справиться с большинством микроскопических вредителей помогают обыкновенное проветривание, а также обработка поверхностей и мебели пароочистителем или паровой шваброй.
Кухонная доска
По словам Екатерины Баньковской, на разделочной доске содержится примерно в 200 раз больше микробов, чем на ободке унитаза!
«Из-за постоянного ее использования там скапливаются патогенные микроорганизмы и плесень, погибающие только при термической обработке. Основным источником зловредных микроорганизмов служат сырые продукты, например рыба и мясо. Так на разделочную доску могут попасть бактерии — возбудители сальмонеллеза», — добавляет эксперт ПНИПУ.
Чтобы обезопасить себя от патогенных микробов, которые могут попасть в организм с едой или через грязные руки, специалист советует:
использовать отдельные разделочные доски для разных продуктов;
регулярно менять старые кухонные доски на новые, а деревянные — каждые три месяца, поскольку они лучше впитывают жидкости, а потому больше подвержены размножению микроорганизмов;
чаще использовать стеклянные и пластиковые доски;
регулярно мыть кухонные доски средствами для мытья посуды, замачивать их в растворе уксуса или отбеливателя с последующим ополаскиванием и сушкой;
пластиковые или стеклянные доски можно мыть в посудомоечной машине.
Раковина на кухне
По словам специалистов Пермского политеха, кухонная раковина, а именно дренажное отверстие в ней — еще один частый рассадник микробов из-за высокой влажности и скопления остатков пищи. Там обычно обитают:
колонии дрожжей;
плесень;
кишечная палочка;
стафилококки.
Кроме того, органические остатки служат питательной базой для насекомых. Если раковиной долго не пользуются, мошки могут отложить яйца в горловине сливного отверстия. По словам специалистов, избавиться от них помогут инсектицидные средства, например дихлофос.
Душевая шторка
Согласитесь, при уборке ванной на шторку мы редко обращаем внимание. А зря. На ней тоже есть свои небезопасные обитатели. Некоторые из них, например, могут спровоцировать простуду.
Химик-биотехнолог, доцент кафедры химических технологий Пермского национального политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук
«Чаще всего микроорганизмы, которые попадают и размножаются на шторке, — это условно-патогенные бактерии, которые безопасны, если у вас прочный иммунитет», — рассказывает химик-биотехнолог Юлия Рожкова.
Специалист назвала некоторых из частых обитателей шторки в ванной.
Метилотрофы. Эти бактерии живут на растениях, в почве и пресной воде. Они выглядят как розовая пленка во влажных местах. Попав в ванную, они питаются продуктами жизнедеятельности микробиоты человека — например, пропионовой кислотой, которая придает специфический запах человеческому поту. По словам ученых, при слабом иммунитете метилотрофы могут спровоцировать у человека симптомы простуды.
Серрация. Эта бактерия встречается в ротовой полости и кишечнике человека, питается фосфатными поверхностно-активными веществами. По словам Юлии Рожковой, в моющие средства ПАВ такого типа сейчас добавляют редко. Однако фосфор присутствует в составе фосфолипидов рогового слоя нашей кожи и эмульгаторов белой косметики. У человека серрация может вызвать конъюнктивит.
Сфингомонасы. Эти бактерии родом из грязи и в ванной комнате питаются веществами с кожи человека, моющими средствами и даже отдушками ароматичной природы. При слабом иммунитете они могут вызывать кожные реакции, в более тяжелых случаях — проблемы с мочеполовой системой.
Микобактерии, которые могут провоцировать респираторные заболевания.
Золотистый стафилококк.
Кишечная палочка.
Одноклеточные грибы.
«Сообщество бактерий и грибков образует биопленки, которые устойчивы к внешним агрессивным факторам, в том числе к бытовой химии. Поэтому душевые шторки должны стать особым пунктом при уборке ванной комнаты. Стирайте шторку чаще и поддерживайте свой иммунитет», — советует Юлия Рожкова.
Стиральная машина
По словам Екатерины Баньковскоой, на фильтрах, сливном шланге, дверных уплотнителях, барабане стиральной машины легко плодятся микробные штаммы. Поэтому после каждой стирки машину нужно сушить. Для этого достаточно оставлять дверцу машины открытой.
Чтобы избавить стиральную машинку от плесени и бактерий, ученый-провизор советует иногда использовать любые кислородсодержащие отбеливатели.
Внутри машины также могут скапливаться пыль с одежды, загрязнения, ворс, шерсть и волосы — просушка от них не избавит. Трубки в стиральной машине короткие и широкие, поэтому они не засоряются, в отличие от фильтра, который представляет собой сетку из пластика. По словам специалиста, его можно очистить самостоятельно, если открутить сливную горловину.
Выключатели
Выключатели традиционно называют в списке самых грязных мест в доме. Никто ж не моет руки, прежде чем включить или выключить свет, а делаем мы это по многу раз за день, в том числе возвращаясь с улицы.
Кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ)
«Если бытовой выключатель света правильно смонтирован и он достаточно современный, можно очистить его влажной тряпкой или специальной салфеткой — током не ударит. Главное — не заливать водой и моющим средством в избытке: так повышается риск короткого замыкания и поломки прибора. Старый, поврежденный или неисправный выключатель лучше не трогать совсем, а вызвать электрика», — рекомендует Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ.