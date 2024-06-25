Серрации, метилотрофы, дрожжи: кто поджидает вас в самых грязных местах квартиры

Между тем, как ни странно звучит, но для размножения вредным микроорганизмам лучше подходят не натуральные, а синтетические полимерные материалы. Как поясняет эксперт ПНИПУ, это связано с тем, что на таких поверхностях созданы идеальные условия для прикрепления микроорганизмов: они легко электризуются и накапливают заряды статического электричества, которые притягивают пыль из воздуха. В таких материалах общее количество микроорганизмов может быть больше, чем в общественных туалетах .