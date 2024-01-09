Проверь себя: у людей с этими чертами характера повышен риск развития деменции

Деменция — опасное нейродегенеративное заболевание, от которого пока нет лекарства. Ее можно затормозить, если вовремя начать лечение у невролога, но лучше всего озаботиться профилактикой заранее. Здесь помогут простые, но действенные рекомендации: полноценно питаться, заниматься спортом, не забывать про умственные нагрузки . Также необходимы здоровый сон и занятия чем-то новым, чтобы мозг продолжал трудиться.