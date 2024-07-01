Прогноз магнитных бурь на июль-2024: когда ждать возмущений на Солнце

Судя по онлайн-прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в первые дни июля магнитосфера будет возбужденной. Так, в ночь с 1 на 2 июля возможны слабые возмущения. Они начнутся примерно в полночь и продлятся до раннего утра.
Второго июля, после 6 часов, всё пойдет на спад. Днем магнитосфера уже будет спокойной.
Согласно долгосрочному прогнозу, практически все остальные дни июня находятся в «зеленой» зоне.
Исключение — конец месяца. 28 июля астрономы ожидают магнитную бурю.
По предварительным прогнозам эксперты присвоили ей уровень G1, что трактуется как «слабая буря».
Однако стоить помнить, что это долгосрочный прогноз. Ситуация на Солнце, а вслед за ней и на Земле может кардинально измениться. Причем неожиданно, что в последнее время случается нередко.
Осторожнее с солнцем
Стоит помнить, что сейчас Солнце идет к пику свой активности. И как бы ни хотелось побыстрее получить красивый загар, долго находиться под палящими лучами небезопасно, тем более без солнцезащитного крема. Это чревато солнечными ожогами и проблемами с кожей, вплоть до развития агрессивного рака кожи. Что категорически нельзя делать при солнечном ожоге, читайте ЗДЕСЬ.
Кроме того, на солнце велики риски получить тепловой удар. Причем не только людям, но и домашним питомцам. Как безопасно выгуливать собаку в жару, чтобы животное не пострадало, советы ветеринара читайте ЗДЕСЬ.