Прогноз магнитных бурь на июль-2024: когда ждать возмущений на Солнце

Стоит помнить, что сейчас Солнце идет к пику свой активности. И как бы ни хотелось побыстрее получить красивый загар, долго находиться под палящими лучами небезопасно, тем более без солнцезащитного крема. Это чревато солнечными ожогами и проблемами с кожей, вплоть до развития агрессивного рака кожи. Что категорически нельзя делать при солнечном ожоге, читайте ЗДЕСЬ.