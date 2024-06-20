Наденьте панамку, намажьте спинку кремом и еще 11 особенностей выгула собак в жару

Выбирайте правильный намордник, если без него гулять нельзя. Надо выбрать такой, чтобы было удобно дышать, животное могло открывать рот и высовывать язык. При этом надо учитывать, что и такой намордник на прогулке надо периодически снимать — каждые 10-15 минут.

Всегда берите с собой на прогулку воду для животного.

Меняйте привычный маршрут, выбирая прогулку в тени.

Сокращайте время прогулки. Все зависит от погоды. Если с раннего утра до позднего вечера стоит изнуряющая жара, гуляйте не дольше 10-15 минут.

Забудьте об активных играх. Чем больше ваш питомец будет перевозбуждаться и физически напрягаться, тем быстрее он будет перегреваться.

Не мочите собаке голову. Никогда нельзя мочить голову, а потом идти под палящим солнцем: она будет только притягивать к себе солнечные лучи. Лапы и живот можно смочить водой.

Не перекармливайте животное.

Не ходите с собакой по раскаленному асфальту — берегите ее лапы.

Голые породы собак надо дополнительно защищать от солнечных ожогов. Например, детским гипоаллергенным солнцезащитным кремом.

Надевайте на улице животному охлаждающие попоны, банданы, косынки — все это в помощь.

Никогда не оставляйте собаку в машине, даже на 2-3 минуты. Это смертельная ловушка для животных.

Не купайте собаку в ледяной воде. Нельзя допускать резких перепадов температуры.