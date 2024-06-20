Наденьте панамку, намажьте спинку кремом и еще 11 особенностей выгула собак в жару

Как напоминает ветеринарный врач Наталья Федосеева, летом особенно важно все продумать, чтобы ваш питомец не пострадал от жары, насекомых, змей и открытых окон.
Всерьез позаботиться о безопасности своей собаки намного важнее, чем покупать для нее необычные аксессуары или красивые ошейники. И даже кепки, в которые многие владельцы наряжают своих животных летом: один лишь головной убор вряд ли спасет от перегрева.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Это очень мило смотрится, но никак не помогает уберечь питомца от перегрева, если вы не будете соблюдать правила безопасности», — предупреждает ветеринар.
Специалист
Выбирайте правильный намордник, если без него гулять нельзя. Надо выбрать такой, чтобы было удобно дышать, животное могло открывать рот и высовывать язык. При этом надо учитывать, что и такой намордник на прогулке надо периодически снимать — каждые 10-15 минут.
Всегда берите с собой на прогулку воду для животного.
Меняйте привычный маршрут, выбирая прогулку в тени.
Сокращайте время прогулки. Все зависит от погоды. Если с раннего утра до позднего вечера стоит изнуряющая жара, гуляйте не дольше 10-15 минут.
Забудьте об активных играх. Чем больше ваш питомец будет перевозбуждаться и физически напрягаться, тем быстрее он будет перегреваться.
Не мочите собаке голову. Никогда нельзя мочить голову, а потом идти под палящим солнцем: она будет только притягивать к себе солнечные лучи. Лапы и живот можно смочить водой.
Не перекармливайте животное.
Не ходите с собакой по раскаленному асфальту — берегите ее лапы.
Голые породы собак надо дополнительно защищать от солнечных ожогов. Например, детским гипоаллергенным солнцезащитным кремом.
Надевайте на улице животному охлаждающие попоны, банданы, косынки — все это в помощь.
Никогда не оставляйте собаку в машине, даже на 2-3 минуты. Это смертельная ловушка для животных.
Не купайте собаку в ледяной воде. Нельзя допускать резких перепадов температуры.
Ни в коем случае не перевозите в жару животных в закрытых боксах или сумках.
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