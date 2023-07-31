Профессор Драпкина назвала 9 самых частых причин тошноты и рвоты

Примечательно, что даже звук или запах рвоты других людей способны вызвать схожий отклик у окружающих . Считается, что эта черта была важна и для приматов, которые ищут пропитание небольшими группами. Если один из стаи реагировал на пищу, аналогичный ответ проявлялся и у сородичей. Такой рефлекс помогает увеличивать шансы на выживание, говорит терапевт Оксана Драпкина.