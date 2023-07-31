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Профессор Драпкина назвала 9 самых частых причин тошноты и рвоты

Тошнота и рвота не всегда говорят об угрозе для здоровья, но зачастую могут быть симптомом тяжелых заболеваний. Терапевт Оксана Драпкина рассказала, когда уже точно не стоит тянуть с визитом к врачу.

31 июля 2023
Профессор Драпкина назвала 9 самых частых причин тошноты и рвоты
Источник:
IStockphoto

Тошнота и рвота — симптомы, от которых хочется избавиться как можно скорее. Как считают ученые, тошнота и рвота выработались еще в процессе эволюции как защита от проглатывания или усвоения потенциально токсичных веществ.

Примечательно, что даже звук или запах рвоты других людей способны вызвать схожий отклик у окружающих. Считается, что эта черта была важна и для приматов, которые ищут пропитание небольшими группами. Если один из стаи реагировал на пищу, аналогичный ответ проявлялся и у сородичей. Такой рефлекс помогает увеличивать шансы на выживание, говорит терапевт Оксана Драпкина.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Самые частые причины тошноты и рвоты

  1. Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастроэнтерит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язва желудка и другие). В этом случае тошнота возникает обычно сразу после еды, может сопровождаться изжогой или болью в животе. Человек после рвоты чувствует облегчение.

  2. Пищевые отравления. Тошнота и рвота появляются спустя 1-8 часов после приема пищи, повторяются неоднократно. Часто сочетаются с сильной болью в животе, диареей (жидким стулом), головной болью и общей слабостью.

  3. Токсикоз беременных. Большинство женщин сталкиваются с тошнотой в первом триместре беременности. Могут присоединиться изменения обоняния и аппетита.

  4. Побочные эффекты лекарственных средств. Многие препараты, особенно используемые при химиотерапии, могут вызвать тошноту.

  5. Чрезмерное употребление алкоголя и других психоактивных веществ. Тошнить порой может даже от сигарет.

  6. Вестибулярные нарушения, такие как укачивание («морская болезнь»).

  7. Сильный эмоциональный стресс.

  8. Мигрень. Для мигрени характерны тошнота, головная боль, повышенная чувствительность к запахам и шуму.

  9. У детей тошнота и рвота часто возникает во время вирусных заболеваний или при аллергии на молоко.

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«Если тошнота вызвана стрессом, неприятными запахами или после поездки в машине, могут помочь свежий воздух, холодная вода или чай с добавлением мяты, имбиря, кислые или мятные леденцы», — говорит Оксана Драпкина.

При наличии хронических заболеваний ЖКТ исключите из рациона острую, жареную, копченую, жирную пищу, ешьте небольшими порциями несколько раз в день. Не ложитесь и не приступайте к физическим нагрузкам сразу после еды.

Когда пора к врачу

Вам точно стоит обратиться за медицинской помощью, если тошнота и рвота повторяются неоднократно в течение суток у детей и двух дней — у взрослых. Еще одна веская причина — это подозрение на беременность.

Кроме того, врач нужен в том случае, если у вас появились признаки обезвоживания. Это сильная жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание с темной мочой, выраженная слабость.

И, конечно, доктор необходим, если вы страдаете от тошноты уже продолжительное время и замечаете быструю потерю веса.

В некоторых случаях нужна экстренная медицинская помощь. Итак, она необходима, если:

  • в рвотных массах присутствует кровь (красная или цвета «кофейной гущи»);

  • рвота имеет запах кала;

  • есть сильная боль в груди, животе или пояснице;

  • появилось затруднение дыхания;

  • поднялась высокая температура, началась диарея;

  • отмечается сильная головная боль и/или ригидность затылочных мышц (затруднение наклона головы вперед);

  • нарушены сознание и/или координация движений.

     

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«Во время приступа рвоты не оставляйте человека одного! Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, следует наклонить его голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. После каждого приступа нужно прополоскать рот прохладной водой», — заключила Оксана Драпкина.

Автор текста:Софья Хромова
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