Профессор Драпкина назвала 9 самых частых причин тошноты и рвоты

Тошнота и рвота — симптомы, от которых хочется избавиться как можно скорее. Как считают ученые, тошнота и рвота выработались еще в процессе эволюции как защита от проглатывания или усвоения потенциально токсичных веществ.
Примечательно, что даже звук или запах рвоты других людей способны вызвать схожий отклик у окружающих. Считается, что эта черта была важна и для приматов, которые ищут пропитание небольшими группами. Если один из стаи реагировал на пищу, аналогичный ответ проявлялся и у сородичей. Такой рефлекс помогает увеличивать шансы на выживание, говорит терапевт Оксана Драпкина.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Самые частые причины тошноты и рвоты
Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастроэнтерит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язва желудка и другие). В этом случае тошнота возникает обычно сразу после еды, может сопровождаться изжогой или болью в животе. Человек после рвоты чувствует облегчение.
Пищевые отравления. Тошнота и рвота появляются спустя 1-8 часов после приема пищи, повторяются неоднократно. Часто сочетаются с сильной болью в животе, диареей (жидким стулом), головной болью и общей слабостью.
Токсикоз беременных. Большинство женщин сталкиваются с тошнотой в первом триместре беременности. Могут присоединиться изменения обоняния и аппетита.
Побочные эффекты лекарственных средств. Многие препараты, особенно используемые при химиотерапии, могут вызвать тошноту.
Чрезмерное употребление алкоголя и других психоактивных веществ. Тошнить порой может даже от сигарет.
Вестибулярные нарушения, такие как укачивание («морская болезнь»).
Сильный эмоциональный стресс.
Мигрень. Для мигрени характерны тошнота, головная боль, повышенная чувствительность к запахам и шуму.
У детей тошнота и рвота часто возникает во время вирусных заболеваний или при аллергии на молоко.
«Если тошнота вызвана стрессом, неприятными запахами или после поездки в машине, могут помочь свежий воздух, холодная вода или чай с добавлением мяты, имбиря, кислые или мятные леденцы», — говорит Оксана Драпкина.
При наличии хронических заболеваний ЖКТ исключите из рациона острую, жареную, копченую, жирную пищу, ешьте небольшими порциями несколько раз в день. Не ложитесь и не приступайте к физическим нагрузкам сразу после еды.
Когда пора к врачу
Вам точно стоит обратиться за медицинской помощью, если тошнота и рвота повторяются неоднократно в течение суток у детей и двух дней — у взрослых. Еще одна веская причина — это подозрение на беременность.
Кроме того, врач нужен в том случае, если у вас появились признаки обезвоживания. Это сильная жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание с темной мочой, выраженная слабость.
И, конечно, доктор необходим, если вы страдаете от тошноты уже продолжительное время и замечаете быструю потерю веса.
В некоторых случаях нужна экстренная медицинская помощь. Итак, она необходима, если:
в рвотных массах присутствует кровь (красная или цвета «кофейной гущи»);
рвота имеет запах кала;
есть сильная боль в груди, животе или пояснице;
появилось затруднение дыхания;
поднялась высокая температура, началась диарея;
отмечается сильная головная боль и/или ригидность затылочных мышц (затруднение наклона головы вперед);
нарушены сознание и/или координация движений.
«Во время приступа рвоты не оставляйте человека одного! Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, следует наклонить его голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. После каждого приступа нужно прополоскать рот прохладной водой», — заключила Оксана Драпкина.