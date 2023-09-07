Последствие гипертонии и перенесенных вирусов: почему у взрослых людей находят порок сердца

Природой задумано, чтобы сердце имело именно то строение, которое есть у большинства людей. Такие анатомические особенности позволяют ему максимально эффективно выполнять свои функции — доставлять кровь, насыщенную кислородом, к тканям и органам и собирать ее, насыщенную углекислотой, перенося в легкие. Если в сердце будет «поломан» клапан или камера, перегородка, нарушится нормальное течение крови, она частично будет утекать не туда, куда было задумано природой. Это приведет к тому, что нарушатся процессы обмена газами.