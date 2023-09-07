Последствие гипертонии и перенесенных вирусов: почему у взрослых людей находят порок сердца

Сердце выполняет функцию насоса, который постоянно перекачивает кровь по артериям и венам. Орган состоит из двух предсердий, двух желудочков, перегородок между ними и клапанов — они регулируют поступление крови в камеры сердца и не позволяют ей двигаться в обратном направлении. Если в клапанах есть дефекты, из-за которых они не функционируют в полной мере, развивается порок сердца.
Это опасное нарушение, способное привести к инвалидности и даже смерти человека. О том, какими бывают пороки сердца у взрослых, откуда они берутся и что с ними делать, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Поломанное» сердце работает хуже
Природой задумано, чтобы сердце имело именно то строение, которое есть у большинства людей. Такие анатомические особенности позволяют ему максимально эффективно выполнять свои функции — доставлять кровь, насыщенную кислородом, к тканям и органам и собирать ее, насыщенную углекислотой, перенося в легкие. Если в сердце будет «поломан» клапан или камера, перегородка, нарушится нормальное течение крови, она частично будет утекать не туда, куда было задумано природой. Это приведет к тому, что нарушатся процессы обмена газами.
Принципиально разные типы пороков
Пороки сердца по происхождению делятся на два основных типа. Первый — врожденные пороки, которые диагностируют еще во младенчестве. Они появляются из-за нарушений в развитии сердца во внутриутробном периоде. Второй тип — приобретенные пороки, которые могут быть выявлены при диагностике у ранее здоровых людей, объяснила специалист.
Приобретенные пороки сердца весьма разнообразны: их различают по причине появления, расположению пораженного клапана, типу дефекта. Но ключевой параметр для любого человека — это степень компенсации порока.
Страдает кровообращение и самочувствие
Поскольку при пороках сердца его клапаны работают неправильно, это в определенной степени влияет на системное кровообращение. Компенсированными называют некритичные пороки: кровообращение остается нормальным, а симптомы болезни могут полностью отсутствовать или быть минимальными.
Декомпенсированные пороки — самое неприятное нарушение, так как они приводят к недостаточности кровообращения. От этого страдают все органы. Симптомы могут проявляться очень ярко. Возникают:
одышка, цианоз;
боли за грудиной;
учащенное сердцебиение;
сухой кашель;
повышенная утомляемость.
В некоторых случаях возможны спонтанные головокружения, потеря сознания из-за обеднения кровотока головного мозга. Конкретные симптомы всегда зависят от того, где именно возник дефект и как сильно он влияет на работу сердца.
Промежуточный вариант
Есть и «промежуточный вариант — субкомпенсированный порок. Это вид компенсированного порока, который может стать декомпенсированным под влиянием каких-либо факторов. Например, при повышенной физической нагрузке.
Приобретенные пороки сердца у взрослых обычно развиваются на фоне других заболеваний — например, из-за атеросклероза, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, аутоиммунных процессов, системных заболеваний соединительной ткани и даже из-за некоторых инфекций. В частности, после заболеваний, вызванных бета-гемолитическим стрептококком (ангина, скарлатина, фарингит, отит), может развиться ревматическая болезнь сердца с поражением клапанов, рассказала эксперт.
Кто и как выявляет
Диагностикой пороков сердца занимается врач-кардиолог. Пациентам назначают различные обследования сердца:
разовую электрокардиограмму (ЭКГ);
ЭХО-КГ;
суточный мониторинг артериального давления;
холтеровское мониторирование ЭКГ;
фонокардиографию (она позволяет выявить патологические тоны и шумы).
Для визуального изучения сердца, выявления застоя по малому кругу кровообращения (то есть в легких) полезны рентгенография, магнитно-резонансная (МРТ) или компьютерная томография (КТ) сердца и органов грудной клетки. Иногда проводят наблюдение за работой сердца при нагрузке.
Не всегда это операция
Назначать лечение и давать прогноз при такой патологии может только лечащий врач после тщательного обследования. Дело в том, что каждый случай индивидуален. Одним для нормализации состояния достаточно ограничить физическую активность и взять под контроль сопутствующие заболевания, например гипертоническую болезнь.
Другим может быть жизненно необходима операция. Общих рекомендаций для всех людей быть не может, кроме одной: с любым типом порока сердца необходимо регулярно обследоваться у кардиолога и строго следовать его рекомендациям, заключила врач.