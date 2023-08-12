Головокружение, тошнота и еще три признака начинающейся ишемической болезни сердца

Этот диагноз, как и большинство сердечно-сосудистых болезней, сильно помолодел. Если раньше ИБС находили у людей старше 50 лет, то сейчас в группе риска могут находиться и те, кому еще нет сорока. Всему виной нездоровый образ жизни: проблемы с рационом, обилие жирной и калорийной пищи в меню, недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем, курение.