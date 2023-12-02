Помогут сердцу, но вызовут метеоризм: врач рассказала о пользе и вреде фиников

Но очень много сахара!

Несмотря на все свои полезные свойства, финики содержат много сахара. Когда он поступает в организм в избыточных количествах, то преобразуется в глюкозу, которая при помощи инсулина усваивается клетками организма и используется в качестве энергии. Однако при частом и избыточном употреблении сахара клетки могут стать менее чувствительными к инсулину (такое состояние называется инсулинорезистентностью).