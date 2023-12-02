Помогут сердцу, но вызовут метеоризм: врач рассказала о пользе и вреде фиников

Финики считают суперфудом — продуктом, содержащим большое количество полезных микро- и макроэлементов. Но и у них есть ограничения для употребления.
Чем полезны финики и кому стоит относиться к ним с осторожностью, рассказывает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Для сердца
Финики действительно содержат большое количество питательных веществ, каждое из которых оказывает благоприятное воздействие на работу организма. Калий, содержащийся в этих плодах, имеет ключевое значение для поддержания нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать давление, предотвращая гипертонию, контролирует водно-солевой баланс в теле и участвует в сокращении мышц.
Магний влияет на процессы энергетического обмена в клетках и играет важную роль в синтезе белка — это необходимо для роста и восстановления тканей. Также этот минерал поддерживает здоровье нервной системы, помогая организму справляться со стрессом.
Борьба со стрессом
Витамин В6 в финиках участвует в синтезе аминокислот (компоненты, из которых производятся белки) и помогает ускорять или замедлять производство тех или иных разновидностей белков в зависимости от потребности организма.
Также он участвует в производстве ряда важных нейротрансмиттеров: серотонина, норадреналина, дофамина. Они влияют на настроение, сон, аппетит и обеспечивают нормальное функционирование нервной системы. Недостаток витамина В6 может вызвать ряд нежелательных симптомов, включая депрессию, раздражительность и бессонницу.
Против старения…
Антиоксиданты в финиках помогают бороться со свободными радикалами — агрессивными веществами, которые образуются в организме в ходе обменных процессов и под воздействием внешних факторов: загрязненного воздуха, ультрафиолетового излучения, курения или стресса. Свободные радикалы способны повреждать клеточные структуры, включая ДНК, способствовать развитию различных хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических) и преждевременному старению. С небольшим количеством свободных радикалов организм справляется самостоятельно, но если их скапливается слишком много, то ему требуется помощь антиоксидантов, получаемых с пищей.
…и проблем с пищеварением
Клетчатка, содержащаяся в финиках, играет важную роль в поддержании здоровья пищеварительной системы. Она помогает регулировать работу кишечника, стимулируя его перистальтику и предотвращая запоры. Кроме того, клетчатка служит пищей для полезных бактерий кишечника, что способствует поддержанию здоровой микрофлоры.
Это в свою очередь укрепляет иммунную систему и защищает организм от заболеваний желудочно-кишечного тракта. К тому же клетчатка помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, уменьшая риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Таким образом, регулярное употребление фиников способствует поддержанию здоровья нервной и пищеварительной системы, укрепляет иммунитет, служит профилактикой ряда хронических заболеваний и помогает организму оставаться здоровым и бодрым.
Но очень много сахара!
Несмотря на все свои полезные свойства, финики содержат много сахара. Когда он поступает в организм в избыточных количествах, то преобразуется в глюкозу, которая при помощи инсулина усваивается клетками организма и используется в качестве энергии. Однако при частом и избыточном употреблении сахара клетки могут стать менее чувствительными к инсулину (такое состояние называется инсулинорезистентностью).
В результате процесс усвоения глюкозы замедляется, и ее излишки остаются в крови. Без коррекции развивается сахарный диабет второго типа. Кроме того, избыток сахара, который не используется организмом в качестве энергии, преобразуется в жировую ткань. Это может способствовать набору лишнего веса и, как следствие, привести к ожирению, которое также является фактором риска для многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые.
Кому нельзя финики
Финики стоит есть в небольших количествах, особенно людям с лишним весом или склонностью к диабету. Кроме того, финики могут усилить процессы газообразования — людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом стоит употреблять их с осторожностью.
Чтобы получить порцию важных витаминов и минералов, но при этом не навредить организму, рекомендуется съедать не более 3–4 фиников в день. Делать это лучше в первой половине дня, так как содержащийся в плодах сахар стимулирует нервную систему: утром он дарит заряд бодрости, а вечером может помешать сну. Если финики кажутся слишком сладкими, можно добавлять их в различные блюда: овсянку, творог или йогурт и даже салаты.
Во время заготовки фиников многие производители используют большое количество добавленного сахара и консерванты. При покупке важно внимательно читать состав на этикетке и отдавать предпочтение необработанным плодам: пользы от них намного больше.