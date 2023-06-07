Подмосковные врачи показали, что стало с лицом девушки после татуажа бровей

По словам врача, краски, которые используют при перманенте, могут иметь в составе канцерогены. У восьми человек из 280 обратившихся в области, где проводилось воздействие, выявили меланому. В другом исследовании врачи зарегистрировали несколько случаев занесения гемофильной палочки и развития воспаления шейных лимфоузлов . У некоторых вылечить осложнения помогли антибиотики, но некоторым потребовалась помощь хирурга.