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Подмосковные врачи показали, что стало с лицом девушки после татуажа бровей

Женщина попала в больницу после посещения бровиста. Состояние ее было настолько плачевным, что жительнице Сергиева Посада пришлось вызывать скорую.

7 июня 20231
брови татуаж
Источник:
iStockphoto

Тяжелые последствия вроде бы не самой сложной косметической процедуры пришлось ликвидировать врачам в Подмосковье. В больницу города Сергиев Посад по скорой доставили 32-летнюю женщину. Она жаловалась на сильнейший отек и зуд в районе бровей.

Вплоть до летального исхода

Женщина рассказала врачам, что накануне ходила к мастеру-бровисту на татуаж бровей. Но наутро после процедуры ей стало плохо, а брови выглядели просто ужасно — как после химического ожога.

Лоб у женщины сильно чесался, развился сильный отек, который стал спускаться на переносицу.

Подмосковные врачи показали, что стало с лицом девушки после татуажа бровей
Так выглядело лицо женщины после татуажа бровей
Источник:
mz.mosreg.ru

Врачи в больнице поставили женщине диагноз «ангионевротический отек в острой форме». Это отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей.

«Такую реакцию обычно вызывают лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены или пыльца», — рассказала заведующая терапевтическим отделением №2 Марина Козлова.

Реакцию у женщины вызвал пигмент, который содержался в краске для бровей, отметили медики. Причем последствия сделанного перманентного макияжа могли быть очень опасными: развитие отека горла, дыхательных путей и даже летальный исход.

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Опасная процедура

Врачи больницы спасли девушку. она получала детоксикационную и антигистаминную терапию. Через два дня лечения в стационаре пациентка почувствовала себя значительно лучше.

Врачи предупреждают, что предсказать подобную аллергическую реакцию на татуаж бровей, который сделала женщина, невозможно. Подобная процедура, травмирующая кожу, не может быть полностью безопасной. Причем организм может отреагировать на нее на первой процедуре или позже — при проведении коррекции.

Аллергия может развиться на применяемые во время процедуры средства, составы для обработки кожи и пигменты.

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Чем опасен перманентный макияж

Ранее аллерголог Елена Парецкая рассказала «Доктору Питеру» об одном из недавних исследований. Среди тех, кто обратился за медицинской помощью после татуажа из-за побочных эффектов, у 83% были негативные реакции в отношении цветных пигментов.

По словам врача, краски, которые используют при перманенте, могут иметь в составе канцерогены. У восьми человек из 280 обратившихся в области, где проводилось воздействие, выявили меланому. В другом исследовании врачи зарегистрировали несколько случаев занесения гемофильной палочки и развития воспаления шейных лимфоузлов. У некоторых вылечить осложнения помогли антибиотики, но некоторым потребовалась помощь хирурга.

Автор текста:Анна Майская
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