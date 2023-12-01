Ученые решили проверить, является ли телесный контакт между родителями и их глубоко недоношенными детьми сразу после родов более эффективным, чем стандартный уход в инкубаторе. И оказалось, что малыши, которые в свои первые 6 часов жизни контактировали с родителями, развиваются лучше как физически, так и эмоционально. Они более спокойны, лучше контролируют свои эмоции и легче справляются со стрессом. Причем разница в развитии заметна уже в первые полгода.