Выбирая врача и роддом, будущие мамы часто интересуются, практикуют ли там отсроченное пережатие пуповины. Это когда пуповину перерезают только спустя первые 2-3 минуты после родов — как только она перестает пульсировать.
При раннем перерезании у малыша выше риск развития анемии, так как большая часть его крови остается в плаценте. Но достаточно подождать всего пару минут, чтобы малыш восполнил необходимый объем крови.
Выводы ученых
Медики нашли еще одну причину, почему нельзя резать пуповину сразу после родов. Оказалось, что отсроченное перерезание сокращает младенческую смертность.
«Во всем мире 13 миллионов детей рождаются недоношенными, из которых каждый 13-й младенец умирает в течение месяца», — говорят авторы
Изучив данные двух метаанализов, в каждом из которых участвовали более 6 тысяч младенцев, ученые пришли к выводу: если оставить пуповину неповрежденной в течение минимум двух минут после рождения, это может снизить риск смертности недоношенных детей на целых 69% по сравнению с немедленным пережатием пуповины.
Однако при позднем перерезании пуповины у недоношенных малышей, рожденных до 32-й недели, был выше риск переохлаждения, чем у детей с немедленным пережатием.
«Это говорит о том, насколько важен контакт „кожа к коже“ для таких младенцев», — пишут ученые.
«Кожа к коже»
В другом
Ученые решили проверить, является ли телесный контакт между родителями и их глубоко недоношенными детьми сразу после родов более эффективным, чем стандартный уход в инкубаторе. И оказалось, что малыши, которые в свои первые 6 часов жизни контактировали с родителями, развиваются лучше как физически, так и эмоционально. Они более спокойны, лучше контролируют свои эмоции и легче справляются со стрессом. Причем разница в развитии заметна уже в первые полгода.
«Первые часы после рождения — особо чувствительный период. В это время происходят нейроэндокринные изменения, которые обеспечивают биологическую и поведенческую основу для социального взаимодействия, связей и привязанности», — говорят ученые и приходят к мнению, что близость родителя и ребенка в этот период может оказать большое влияние на функции детского мозга.
Кстати, контакт «кожа к коже» в первые часы после родов отражается и на отношении матери к ребенку. Ученые подметили, что после этого женщины более привязаны к своим детям.