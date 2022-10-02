Почему мы дергаемся во сне: терапевт рассказала, когда это признак серьезной болезни

Подергивания, вздрагивания во сне или в период засыпания — это распространенная проблема. На медицинском языке их называют миоклониями. Это непроизвольные быстрые сокращения отдельных групп мышц в области конечностей или всего тела. Они возникают при движениях или в полном покое. Одна из версий, почему возникают подобные вздрагивания — это своего рода проверка организма мозгом во время полного отдыха тела.
В период глубокого сна мышцы полностью расслабляются, замедляется дыхание, снижается температура. Мозг может расценить это как «отключку», и дает своеобразный сигнал тревоги — тело на короткое время мобилизуется, пробуждается. В целом, такое состояние опасным не считается, если вздрагивания бывают редко. Когда стоит начать беспокоиться, почему еще мы дергаемся во сне, «Доктору Питеру» рассказала врач-терапевт Лидия Голубенко.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Чем насыщенней день, тем беспокойнее ночь
Чаще миоклонии отмечают у детей или подростков, которые активны днем и получают массу разнообразной информации. Это новый физический опыт, эмоции и знания, которые нужно «переварить» и осмыслить, запомнить и учесть на будущее. Поэтому в ночное время, пока тело отдыхает и восстанавливает силы, мозг может быть занят как раз разбором и систематизацией новых, полученных данных.
Поэтому, если нервная система во время анализа информации активизирует определенные, двигательные зоны мозга, возможны временные подергивания ногами, руками или даже всем телом. Взрослые порой дергаются во сне, если их день был нервным, утомительным или эмоциональным.
Не судороги и не признак болезни
Совершенно неверно расценивать миоклонии как судороги, поскольку это вполне нормальные мышечные сокращения, просто возникают они резко, внезапно. А судороги — это паталогический спазм, подергивания мускулатуры, вызванный изменениями метаболизма или поражением мозга.
Эпизодические миоклонии — это вполне нормально, некоторые физиологи считают, что это своего рода разрядка мозга, так он «выпускает пар», если днем пришлось одновременно выполнять множество задач. Обычно подобное бывает после ссор, скандалов, тяжелых нагрузок, особенно тех, к которым человек не привычен. Такие подергивания практически не нарушают сон и люди зачастую утром их даже не помнят.
Как удар током, но без боли и жжения
Сами люди, которые сталкиваются с миоклониями, достаточно специфично и ярко описывают свои ощущения. Подергивание возникает резко, по ощущениям может напоминать удар током или хлыстом, но не оставляет после себя боли или жжения, неприятных ощущений. Другие говорят — что это своего рода встряска, ощущение падения с ударом о землю. Нередко в момент миоклонии людям снится сон.
Дергаться может как все тело, так и отдельные его части. Может вздрогнуть только одна нога или даже ее часть — мышцы в области голени, бедра, плеча. Иногда подобные явления возможны в области лица. Чаще всего подобные «встряски» происходят между фазами сна, и после миоклонии человек просто меняет позу и продолжает спать.
Когда нужен врач?
В целом, если вы вздрагиваете только изредка и вас это никаким образом не тревожит — врач не нужен, миоклонии в этом случае вполне безобидны. Совсем иное дело, если ваши вздрагивания мешают сну, приводят к болезненным ощущениям в ногах, руках, пробуждают и затем вы не можете нормально уснуть. В таком случае нужно искать причины проблемы — скорее всего, корень зла тут кроется не в миоклониях сна, а в чем-то еще.
Если миоклонии стали частыми, родные отмечают, что вы вздрагиваете во сне, проанализируйте свою жизнь и события прошедших дней. Скорее всего, тело и мозг сигнализируют вам о том, что стресс или эмоции сильны, они перевозбуждают и нужно немного сбавить темп.
Если речь идет о ребенке, постарайтесь понять — с какими событиями в его жизни связаны миоклонии. Обычно это бывает в период активного роста, начала посещения школы, садика, переезда или других эмоционально насыщенных событий. В любых сомнительных ситуациях — стоит поговорить как минимум с педиатром.
Как перестать дергаться и начать спать
Если вас беспокоят периоды вздрагиваний, можно помочь себе подготовиться к ночному сну и постараться снять накопившееся напряжение. Можно прогуляться перед сном, подышав свежим воздухом, подумав о приятном, просто отвлечься от любых тревожащих мыслей.
Перед отходом ко сну полезно проветрить спальню, принять теплую ванну с пеной, солью или травяными настоями, либо заменить ее теплым душем. Полезным будет теплый чай с успокаивающими травами — мятой, ромашкой, мелиссой, хмелем, валерианой, липовым цветом. Хорошо снимает напряжение легкий массаж спины или ног, контрастные ванны для стоп и голеней.
Среди бела дня
Если миоклонии возникают днем, если вы неподвижны и сосредоточены на чем-либо — это сигнал о том, что нервная система перенапряжена или вы переживаете стресс. В этом случае стоит подумать об отдыхе, снижении нагрузок.
Но если миоклонии повторяются изо дня в день, возникают в период бодрствования, не стоит откладывать визит к врачу. Причинами могут быть заболевания мозга и периферических нервов, неврозы и инфекции. В этом случае нужно обследование.