Почему мы дергаемся во сне: терапевт рассказала, когда это признак серьезной болезни

Подергивания, вздрагивания во сне или в период засыпания — это распространенная проблема. На медицинском языке их называют миоклониями. Это непроизвольные быстрые сокращения отдельных групп мышц в области конечностей или всего тела. Они возникают при движениях или в полном покое. Одна из версий, почему возникают подобные вздрагивания — это своего рода проверка организма мозгом во время полного отдыха тела.

В период глубокого сна мышцы полностью расслабляются, замедляется дыхание, снижается температура. Мозг может расценить это как «отключку», и дает своеобразный сигнал тревоги — тело на короткое время мобилизуется, пробуждается. В целом, такое состояние опасным не считается, если вздрагивания бывают редко. Когда стоит начать беспокоиться, почему еще мы дергаемся во сне, «Доктору Питеру» рассказала врач-терапевт Лидия Голубенко.