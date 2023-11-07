Полноценный и здоровый сон — основа вашего хорошего самочувствия и продуктивного дня. Врачи давно сошлись во мнении, что человеку необходимо спать 7-8 часов, причем ложиться в одних сутках, а просыпаться — в других. В противном случае вы будете чувствовать себя плохо, могут обостриться различные хронические заболевания, а все дела буквально валиться из рук.
Однако важно не только количество сна, но и его качество. На последнее может повлиять и то, как именно человек ведет себя во сне. Если он спит спокойно, не разговаривает, не стонет и постоянно не переворачивается, то есть все основания полагать, что сон глубокий. Но есть люди, которые в момент засыпания или в течение всей ночи «дергаются», создавая дискомфорт и себе, и спящему рядом.
Врач скорой неотложной помощи, доктор медицинских наук
По словам эксперта, когда человек дергается во сне, то имеет смысл говорить о гипнагогии. Это промежуточное состояние между бодрствованием и сном.
«Гипнагогический рывок — непроизвольный мышечный спазм, который возникает, когда человек начинает засыпать. Важно понимать, что это совершенно нормальное явление, никакой опасности здоровью оно не несет», —
Существуют три главных триггера, из-за которых гипнагогический рывок возникает чаще всего.
Избыток кофеина и других нервных стимуляторов в организме. Например, если вы не любите кофе, но курите, то никотин тоже послужит отличным провокатором. Туда же можно отнести и алкоголь.
Вечерние интенсивные тренировки. Нервная система перевозбуждается, поэтому сон становится беспокойным.
Сильный стресс в течение дня. Вы понимаете, что пора ложиться спать, но мозг продолжает анализировать события. Итог — беспокойный сон.
Чтобы избавиться от неприятных подергиваний, доктор Уиттингон советует отказаться от вредных привычек, пить кофе только в первой половине дня, а силовыми или кардиотренировками заниматься с утра или хотя бы за 4-5 часов до сна.
Для вечерних занятий отлично подойдут йога, пилатес или растяжка. Они, кстати, помогут избавиться от накопившегося в течения дня стресса и расслабить тело.
«У некоторых людей, которые часто испытывают гипнагогические рывки, развивается излишняя тревожность. Это приводит к тому, что качество сна ухудшается, а проблема никак не решается», — заключил эксперт.
Почему не получается заснуть
Порой проблемы со сном появляются не на нервной почве, а по другим причинам. Например, если на ужин вы съели слишком много углеводов, возможно, уснуть получится не сразу. Поэтому вечером лучше налегать на овощи, фрукты и йогурт без сахара.
Еще сон прогоняет смартфон: старайтесь не использовать гаджеты за два часа до сна. Телевизор перед сном, кстати, тоже лучше не смотреть.
Есть несколько лайфхаков, которые помогут вам быстрее уснуть. О них можно узнать ЗДЕСЬ.