Однако важно не только количество сна, но и его качество. На последнее может повлиять и то, как именно человек ведет себя во сне. Если он спит спокойно, не разговаривает, не стонет и постоянно не переворачивается, то есть все основания полагать, что сон глубокий. Но есть люди, которые в момент засыпания или в течение всей ночи «дергаются», создавая дискомфорт и себе, и спящему рядом.